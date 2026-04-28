A világháborút kockáztatják a nagyhatalmak

A külpolitikai elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi és történelmi tapasztalatok szerint a nagy globális konfliktusokat rendszerint egy ilyen intenzív fegyverkezési verseny előzi meg. Ugyanakkor jelezte, hogy léteznek kivételek is. Példaként a hidegháborút említette, amely pont egy ilyen kivétel, hiszen bár ott is folyamatosan növekvő katonai verseny zajlott, annak végül békés kimenetele lett. Mint fogalmazott, a konfliktus egyik résztvevője, a Szovjetunió nem bírta a versenyt, és gazdaságilag, politikailag összeomlott, így a hidegháború gyakorlatilag befejeződött anélkül, hogy egyetlen puskalövés eldördült volna.

Megjegyezte, hogy bár a hidegháború idején proxykon keresztül zajlottak konfliktusok, nagy globális konfliktusra szerencsére nem került sor.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez inkább kivételnek tekinthető, és abból a szempontból is sajátos helyzet volt, hogy egy kétpólusú világrendben zajlott, ahol a Szovjetunió és az Egyesült Államok versenyeztek egymással.

A szakértő kifejtette, hogy a jelenlegi helyzet ettől jelentősen eltér: ma egy sokkal inkább fragmentáltabb, többpólusú hatalmi térben zajlik a fegyverkezési verseny. Mint mondta, nincs egységes szervező erő, nincsenek egyértelműen beazonosított táborok, és a különböző szereplők párhuzamosan kapcsolódtak be a fegyverkezésbe.

Hozzátette, hogy ez a dinamika sokkal inkább hasonlít egy első világháború előtti fegyverkezési versenyhez, különösen az 1890 és 1914 közötti időszakhoz, amikor több nagyhatalom – köztük Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország – egymással versengve növelte katonai kiadásait.

Felidézte, hogy ebben az időszakban átlagosan évente négy-öt százalékkal növekedtek a katonai kiadások, és hozzátette: tudjuk, hogy ez mihez vezetett.

Rámutatott, hogy az 1930-as évektől kezdődően egy újabb hullám bontakozott ki. Mint fogalmazott, Németország és Olaszország fegyverkezése ahhoz vezetett, hogy minden más szereplő a környezetükben is elkezdett fegyverkezni, amelynek végül a második világháború lett a következménye. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem törvényszerű, hogy minden nagyszabású fegyverkezési hullám globális konfliktusba torkolljon, de a történelmi tapasztalatok alapján a legtöbbször a kettő együtt jár, ezért ezek a folyamatok aggasztók.

A technológiai verseny is hajtja a folyamatot

Bendarzsevszkij Anton kiemelte továbbá, hogy a jelenlegi fegyverkezési trendet technológiai verseny is hajtja. Mint mondta, az elmúlt években – többek között az orosz–ukrán háború tapasztalatai nyomán – nyilvánvalóvá vált, hogy számos új technológia jelent meg és vált meghatározóvá. Hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlődés is erőteljesen hajtja a fegyverkezési versenyt. Példaként említette a dróntechnológiát, valamint a mesterséges intelligencia térnyerését, amelyhez egy sor technológiai újítás kapcsolódik, így a prediktív jellegű, prediktív alapú kapacitások a harctéren, az autonóm fegyverek technológiája és az adatelemzési megoldások.

A szakértő kifejtette, hogy a technológiai változások következtében a hatalomért versengő országok egyszerűen nem tehetik meg, hogy lemaradnak ezekben a fejlesztésekben, mivel aki most nem fordít elegendő forrást ezekre, az nagy hátrányban lesz a következő évtizedekre, különösen egy esetleges jövőbeli konfrontáció esetén.

Hozzátette, hogy mindezt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet jelentése és a 2025-ös év mérlege is megerősítette, amely csak még inkább ráerősített ezekre az elmúlt évekbeli trendekre, így folytatódik az a nagy fegyverkezés, amely immár 11 éve tart.