Kongatják a vészharangot Brüsszelben: a NATO nem áll készen egy háborúra Oroszországgal szemben

4. Tartós megosztottság

A háború tovább mélyítette a NATO-n belüli törésvonalakat. Európa elutasította Donald Trump amerikai elnök katonai támogatásra vonatkozó követelését, amire Washington válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az elnök például egyenesen „papírtigrisnek” nevezte a katonai szövetséget.

Egyes szakértők szerint fennáll a veszélye annak, hogy az iráni történések következtében az amerikai elnök azt mondhatja, hogy „most nem avatkozunk be”, vagy csak korlátozott erőket küldene egy esetleges orosz invázió esetén.

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár szerint egyértelműen össze kellene kapcsolniuk a Hormuzi-szoros újranyitásának támogatását Washington NATO iránti elkötelezettségével. Rasmussen arra is figyelmeztetett, hogy nem szabad tovább hízelegni Trumpnak, ami Mark Rutte NATO-főtitkár stratégiájának egyik alappillére volt.

A hízelgés ideje lejárt

– mondta.

5. Ukrajna számít

Az orosz–ukrán háború kitörése után a NATO gyorsan Ukrajna segítségére sietett, amelynek egyik motivációja az innovatív technológiák beszerzése volt. Az iráni háború kitörése után néhány nappal már Ukrajna küldött drónszakértőket a Közel-Keletre, akik jártasak az oroszok által is használt iráni Sahed típusú drónok elleni védekezésben.

Kijev néhány nappal később évtizedes védelmi együttműködési megállapodásokat kötött az Öböl menti országokkal.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk lengyel kormányfő a héten szintén bejelentette, hogy ukrán technológiával épül a lengyel drónhadsereg is. A szakértők szerint a NATO-szövetségnek következő lépésként egy drónelhárító övezetet kellene kialakítani Oroszország határának közelében. Továbbá erősítenie kellene a védelmi ipari együttműködését Ukrajnával, például a UNITE–Brave program finanszírozásával.

A UNITE–Brave NATO kezdeményezést 2025 novemberében jelentették be. Ukrajna és a NATO közös védelmi innovációs programja, amely 10 millió eurós keretösszeggel segíti a harctéri tapasztalatokon alapuló technológiák gyors fejlesztését és a NATO-szabványokhoz való igazítását.

Borítókép: A NATO-nak bele kell húznia – 2029-re készen kell állnia egy katonai összetűzésre Oroszországgal (Fotó: AFP)