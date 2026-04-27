Ukrán technológiával épül a lengyel drónhadsereg, Donald Tusk 2100 milliárd forintot szán a légtérvédelemre

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket
– tette hozzá. Bejelentette továbbá, hogy a lengyel drónhadsereg építését az ukrán műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel is támogatni fogják. A lengyel tervek szerint a közös európai és lengyel forrásokat, valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását. Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére az állami költségvetésből és az Európai Uniós SAFE hitelprogramból.
