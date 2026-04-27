orosz-ukrán háborúTuskZelenszkij

Ukrán technológiával épül a lengyel drónhadsereg, Donald Tusk 2100 milliárd forintot szán a légtérvédelemre

A lengyel drónflotta tervezett létesítése során az ukrán szaktudást is alkalmazzák majd – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-lengyelországi Rzeszówban hétfőn, miután tárgyalt Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 22:10
Donald Tusk a lengyel drónflotta építésében az ukrán szaktudást is alkalmazni akarja Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket

– tette hozzá. Bejelentette továbbá, hogy a lengyel drónhadsereg építését az ukrán műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel is támogatni fogják. A lengyel tervek szerint a közös európai és lengyel forrásokat, valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását. Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére az állami költségvetésből és az Európai Uniós SAFE hitelprogramból.

Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor óriási változáson ment keresztül, Ukrajna az ellene indított háború első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat. Hangsúlyozta, hogy a lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti. 

Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára

– fogalmazott az ukrán kormányfő. Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: Ukrajna jelenleg 

egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel.

Tomczyk nem zárta ki, hogy a Lengyelországban lengyel-ukrán együttműködésben gyártanak majd drónokat, de aláhúzta: ehhez mindkét ország számára előnyös együttműködési modellre lenne szükség, amely figyelembe venné a katonai segítségre szoruló Ukrajna igényeit. A rzeszóvi fórum – amelyen a két miniszterelnök tartotta a nyitóbeszédeket – az egyik előkészítő rendezvénye a júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartandó nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferenciának (Ukraine Recovery Conference - URC). Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Világbank friss becslései szerint az ukrán újjáépítés költsége márciusra elérte az 588 milliárd dollárt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
