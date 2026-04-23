Kiderült Brüsszel titkos terve az oroszok elleni háborúról

Viktor Szoboljev szerint több ország – köztük Finnország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – már most intenzíven készül egy esetleges háborús forgatókönyvre.

Az orosz politikus úgy véli, az Európai Unió érdeke az ukrajnai háború akár 2030-ig történő elhúzódása, hogy ezzel időt nyerjen egy későbbi konfrontációra. Álláspontja szerint Moszkvának mindössze néhány éve maradt arra, hogy lezárja a jelenlegi hadműveleteket és megerősítse haderejét.

Nyugati figyelmeztetés: Európa Ukrajna nélkül sebezhető lehet

A háborús kockázatot nemcsak orosz oldalról hangsúlyozzák. Sanna Marin egy friss interjúban arról beszélt: Európa nem zárhatja ki egy Oroszországgal való konfliktus lehetőségét. A volt kormányfő szerint a kontinens Ukrajna nélkül „sebezhetőbbé” válik, ezért az Európai Uniónak erősítenie kell saját védelmi képességeit, sőt növelnie kell az európai nukleáris elrettentés szerepét is.