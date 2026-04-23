Kiderült Brüsszel titkos terve az oroszok elleni háborúról

Az orosz–ukrán háború elhúzódása mellett egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint Európa tudatosan készül egy esetleges jövőbeli konfliktusra. Viktor Szoboljev, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja szerint a nyugati országok az ukrajnai fronton kötik le Oroszország erejét, miközben saját védelmi képességeiket fejlesztik, és felkészülnek egy későbbi konfrontációra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 7:39
Viktor Szoboljev szerint több ország – köztük Finnország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – már most intenzíven készül egy esetleges háborús forgatókönyvre.

Az orosz politikus úgy véli, az Európai Unió érdeke az ukrajnai háború akár 2030-ig történő elhúzódása, hogy ezzel időt nyerjen egy későbbi konfrontációra. Álláspontja szerint Moszkvának mindössze néhány éve maradt arra, hogy lezárja a jelenlegi hadműveleteket és megerősítse haderejét.

Nyugati figyelmeztetés: Európa Ukrajna nélkül sebezhető lehet

A háborús kockázatot nemcsak orosz oldalról hangsúlyozzák. Sanna Marin egy friss interjúban arról beszélt: Európa nem zárhatja ki egy Oroszországgal való konfliktus lehetőségét. A volt kormányfő szerint a kontinens Ukrajna nélkül „sebezhetőbbé” válik, ezért az Európai Uniónak erősítenie kell saját védelmi képességeit, sőt növelnie kell az európai nukleáris elrettentés szerepét is.

Európa fegyverkezik: több ország is növeli védelmi kapacitásait

Az elmúlt időszak intézkedései is ebbe az irányba mutatnak. Svédország átfogó, a teljes társadalmat érintő védelmi rendszert épít ki, és részben visszaállította a sorkatonaságot. Dánia jelentősen meghosszabbította a kötelező katonai szolgálat idejét, míg Norvégia 2026-ban a hidegháború óta legnagyobb hadgyakorlatát tartotta meg.

Uniós fegyverkezési program indul: milliárdokkal erősítenék Európa védelmét

Az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) nevű programja Európa védelmi képességeinek megerősítését célozza a fegyveripari beruházások támogatásán keresztül. A kezdeményezés keretében az uniós költségvetésből több milliárd eurónyi kedvezményes hitel válik elérhetővé a tagállamok számára, akár 45 éves futamidővel és tízéves türelmi idővel.

Ursula von der Leyen korábban úgy fogalmazott: a SAFE-hitelek révén a tagállamok közvetlenül Ukrajnától is vásárolhatnak, ami egyszerre szolgálja Európa érdekeit és biztosít létfontosságú bevételt az ukrán védelmi szektornak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A közösségi média jó pár üdvöskéje úgy tekint a lájkjaira, mintha azok egyfajta demokratikus felhatalmazások lennének. Akinek sok a követője meg az emojija, az kicsit olyan, mint egy miniszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
