Európa gyorsítópályán robog a háború felé

Emmanuel Macron francia elnök a lengyelországi Gdansk kikötővárosában tartott sajtótájékoztatón közölte: a vizsgálandó kérdések között szerepel az információcsere és a közös gyakorlatok lehetősége.

Franciaország az Európai Unió egyetlen nukleáris hatalma. Macron az év elején bejelentette „a francia elrettentés új szakaszát”, amely történelmi változást jelent, és amelynek részeként más európai országok is nagyobb szerepet kapnának az elrettentési rendszerben, például nukleáris gyakorlatokon keresztül.

Macron and Tusk discuss holding joint NUCLEAR EXERCISES



French and Polish defense ministries will roll out a bilateral defense cooperation plan for 2026–2028 aimed at boosting joint military activities



Az előretolt elrettentés rendszerében Lengyelország mellett Németország, Görögország, Hollandia, Belgium, Dánia és Svédország is részt vesz.

Lengyelország, amely nem tagja az Egyesült Államok nukleáris megosztási programjának, érdekelt abban, hogy erősödjön az európai elrettentés Oroszországgal szemben.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte: csatlakoznak ahhoz az országcsoporthoz, amelyet Franciaország hívott meg az együttműködésre.

Ez egy szűk körű együttműködés, amely olyan államokat foglal magában, amelyek fontosnak tartják az európai szuverenitást, és egy olyan világban élnek, ahol szükség van nukleáris elrettentő képességekre.