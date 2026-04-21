KijevUkrajnalövöldözés

Kijevi vérfürdő: már hét áldozat van

Újabb halálos áldozata van az ukrán fővárosban szombaton történt lövöldözésnek. Az ukrán hatóságok terrorcselekményként vizsgálják a kijevi túszejtést és lövöldözést.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 21. 7:34
Rendőrök a lövöldözés helyszínén Fotó: YEVHEN KOTENKO Forrás: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétre emelkedett a szombati kijevi lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután az egyik kórházban ápolt sebesült belehalt sérüléseibe – erősítette meg Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, hozzátéve, hogy a sérültek közül jelenleg is heten szorulnak kórházi ellátásra. Köztük van egy kiskorú gyermek is, akinek állapota súlyos, de stabil, míg négy felnőtt áldozatot továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, az ő életükért az orvosok még mindig küzdenek – írja az Origo

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a kijevi vérfürdőre
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a kijevi vérfürdőre (Fotó: AFP)

Szombaton Kijev Holoszijivszkij negyedében egy 58 éves, fegyveres férfi váratlanul tüzet nyitott a járókelőkre az utcán, ahol négy embert azonnal megölt. A szemtanúk beszámolói szerint a támadó kaotikusan, minden logikát nélkülözve lőtt áldozataira, és több embert közvetlen közelről, kivégzésszerűen lőtt le. 

Miután az utcán véres ámokfutást rendezett, a támadó a közeli szupermarketbe menekült, ahol túszokat ejtett és elbarikádozta magát.

Az üzletben egy további embert meggyilkolt, mielőtt a hatóságok teljesen körbezárták volna az épületet. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a rendőrségi tárgyalók mintegy 40 percig próbálták jobb belátásra bírni az elkövetőt. A fegyveres semmilyen követelést nem támasztott, és nem is reagált a megkeresésekre. Végül a rendőrség különleges műveleti egysége megrohamozta a boltot, és a tűzpárbaj során likvidálta a férfit.

Az elkövető azonosítása során kiderült, hogy egy 1968-as születésű, moszkvai származású férfiról van szó, aki hosszú ideig élt a jelenleg orosz megszállás alatt álló donyecki régióban, mielőtt Kijevbe költözött volna. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy a támadó büntetett előéletű volt. A hatóságok szerint a támadással szinte egy időben tűz ütött ki a férfi kijevi lakásában.

A tragédiával kapcsolatban az interneten elterjedt egy videófelvétel, amelyen a járőrök a lövések hallatán ahelyett, hogy a civilek segítségére siettek volna, elszaladtak a helyszínről. A felvétel óriási közfelháborodást váltott ki, ennek hatására Jeven Zsukov, az ukrán járőrszolgálat vezetője vasárnap bejelentette lemondását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is határozottan elítélte az érintett rendőrök tétlenségét.

Az érintett tiszteket felfüggesztették, és a vizsgálat nemcsak a szombati eseményekre, hanem korábbi munkavégzésükre is kiterjed majd, hogy kiderítsék, hogyan maradhattak a kötelékben ilyen alkalmatlan személyek.

Az ügy másik súlyos szála a fegyvertartási engedélyek kérdése. Kiderült, hogy a gyilkos fegyver – egy automata karabély – hivatalosan regisztrált sportfegyver volt. Ihor Klimenko belügyminiszter döbbenetének adott hangot amiatt, hogy a nyilvánvalóan instabil mentális állapotban lévő férfi hogyan kaphatott érvényes orvosi igazolást fegyvertartási engedélyének 2025. decemberi megújításakor.

A hatóságok most azt a kórházat és azokat az orvosokat vizsgálják, akik kiállították a dokumentumokat a férfi számára. Az eset újabb vitát indított el Ukrajnában a civil fegyvertartás szabályozásáról, különös tekintettel arra, hogy a háború kezdete óta 

hatalmas mennyiségű fegyver került a lakossághoz.

Az ukrán ügyészség terrorcselekményként vizsgálja a történteket, bár a konkrét indítékot még nem sikerült tisztázni. Ruszlan Kravcsenko főügyész szerint minden részletet alaposan elemeznek, és több elméletet is vizsgálnak. Ukrajnában az ilyen jellegű tömeges lövöldözések rendkívül ritkák, az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta ez az első ilyen súlyú bűncselekmény, amely nem közvetlenül a frontvonalhoz vagy katonai műveletekhez köthető. 

Borítókép: Rendőrök a bűncselekmény helyszínén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

Csépányi Balázs avatarja

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.