Kijevi vérfürdő: már hét áldozat van

Hétre emelkedett a szombati kijevi lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután az egyik kórházban ápolt sebesült belehalt sérüléseibe – erősítette meg Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, hozzátéve, hogy a sérültek közül jelenleg is heten szorulnak kórházi ellátásra. Köztük van egy kiskorú gyermek is, akinek állapota súlyos, de stabil, míg négy felnőtt áldozatot továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, az ő életükért az orvosok még mindig küzdenek – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a kijevi vérfürdőre (Fotó: AFP)

Szombaton Kijev Holoszijivszkij negyedében egy 58 éves, fegyveres férfi váratlanul tüzet nyitott a járókelőkre az utcán, ahol négy embert azonnal megölt. A szemtanúk beszámolói szerint a támadó kaotikusan, minden logikát nélkülözve lőtt áldozataira, és több embert közvetlen közelről, kivégzésszerűen lőtt le.

Miután az utcán véres ámokfutást rendezett, a támadó a közeli szupermarketbe menekült, ahol túszokat ejtett és elbarikádozta magát.

Az üzletben egy további embert meggyilkolt, mielőtt a hatóságok teljesen körbezárták volna az épületet. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a rendőrségi tárgyalók mintegy 40 percig próbálták jobb belátásra bírni az elkövetőt. A fegyveres semmilyen követelést nem támasztott, és nem is reagált a megkeresésekre. Végül a rendőrség különleges műveleti egysége megrohamozta a boltot, és a tűzpárbaj során likvidálta a férfit.

Az elkövető azonosítása során kiderült, hogy egy 1968-as születésű, moszkvai származású férfiról van szó, aki hosszú ideig élt a jelenleg orosz megszállás alatt álló donyecki régióban, mielőtt Kijevbe költözött volna. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy a támadó büntetett előéletű volt. A hatóságok szerint a támadással szinte egy időben tűz ütött ki a férfi kijevi lakásában.

A tragédiával kapcsolatban az interneten elterjedt egy videófelvétel, amelyen a járőrök a lövések hallatán ahelyett, hogy a civilek segítségére siettek volna, elszaladtak a helyszínről. A felvétel óriási közfelháborodást váltott ki, ennek hatására Jeven Zsukov, az ukrán járőrszolgálat vezetője vasárnap bejelentette lemondását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is határozottan elítélte az érintett rendőrök tétlenségét.

Az érintett tiszteket felfüggesztették, és a vizsgálat nemcsak a szombati eseményekre, hanem korábbi munkavégzésükre is kiterjed majd, hogy kiderítsék, hogyan maradhattak a kötelékben ilyen alkalmatlan személyek.