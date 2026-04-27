Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 27.

Belgorod megyében a kórházban belehalt sérüléseibe vasárnap az a férfi, akit csütörtökön Volcsja községben egy gépkocsiban ért dróntámadás.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint eredményes hetet zárt a hadsereg a donyecki térségben. A jelentések szerint az orosz haderő Olekszandrivka közelében törte át az ukrán védelmet, hamarosan pedig az utánpótlási vonalakat is kiépítik.

A szakértő egyúttal jelezte, hogy az övezetben állomásozó egységek most fegyvereket gyűjtenek és megfelelő utánpótlási vonalak építenek ki a térségben.

A tavasz megérkezése komolyan átrendezi a frontvonalat, miután mind két fél számára előnyös helyzetet teremt a kizöldülő természet. A Donyecki Népköztársaság vezetője, Denisz Pusilin szerint az ukránok könnyebben tudják elrejteni állásaikat, míg az orosz haderő számára a friss lombkoronák diszktrét mozgást tesznek lehetővé.

A hét elején az orosz védelmi minisztérium több település elfoglalását is bejelentette a régióban, amely során a beszámolók szerint sikeresen semmisítettek meg több lőszergyárat és dróngyártó és -tároló központot is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)