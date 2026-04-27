Irán fontos esélyt bukott el, Ukrajna gigahitelt kapott és békét kötne

Donald Trump életveszélybe került és lefújta az amerikai delegáció pakisztáni útját. Miután újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, jóváhagyták Ukrajna számára a 90 milliárd eurós uniós hitelt. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Azerbajdzsánban tárgyalna a békéről – íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 27. 1:01
A Fehér Ház bejelentése szerint Steve Witkoff és Jared Kushner utazott volna az Iránnal folyó tárgyalások újabb fordulójára. Donald Trump amerikai elnök azonban váratlanul lemondta az amerikai delegáció pakisztáni útját. Indoklása szerint a jelenlegi helyzetben felesleges lenne a kimerítő diplomáciai út, hiszen Washington diktálja a feltételeket. Trump elnök azt üzente azt iráni vezetésnek, hogy bármikor elérik őt telefonon, ha egyeztetni szeretnének. Az amerikai adminisztráció egyúttal fokozza a gazdasági nyomást is: a pénzügyminisztérium kiterjedt szankciókat vezetett be az iráni nyersanyagot feldolgozó vállalatok ellen.

Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy férfi a washingtoni Hilton szállóban a fehér házi tudósítóknak rendezett díszvacsorára, amelyen Donald Trump is részt vett. Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Tájékoztatása szerint a titkosszolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő. Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehető legnagyobb károkozásra készült. A történtek nyomán bizonytalanná vált III. Károly brit király és Kamilla királyné tervezett amerikai látogatása.

A választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében kedden. A luxembourgi testület döntése szerint a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket. A bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter. Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik – tette hozzá.

Az Európai Unió véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna számára, miután megszűnt a korábbi patthelyzet – közölte az uniós soros elnökséget betöltő Ciprus. A döntés értelmében Kijev jelentős pénzügyi támogatáshoz jut, miközben Brüsszel újabb szankciókat is bevezet Oroszország ellen. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be pénteken Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő.

Több helyszínen is fegyveres csoportok csaptak le Maliban. A hadsereg tájékoztatása szerint a harcok jelenleg is folynak, a fontos bázisok környékét lezárták. A 2020-as puccs után hatalomra került katonai vezetés biztonságot ígért, de úgy tűnik, a dzsihadista és szeparatista erők előretörését nem sikerült megfékezni. 

Nem állít miniszterelnök-jelöltet Natasa Pirc Musar szlovén elnök. Az államfő a képviselőkre bízza a jelölés lehetőségét. A szlovén kormányfő azért döntött így, mert jelenleg egyik politikai erőnek sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többsége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
