Irán fontos esélyt bukott el, Ukrajna gigahitelt kapott és békét kötne

Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy férfi a washingtoni Hilton szállóban a fehér házi tudósítóknak rendezett díszvacsorára, amelyen Donald Trump is részt vett. Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Tájékoztatása szerint a titkosszolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő. Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehető legnagyobb károkozásra készült. A történtek nyomán bizonytalanná vált III. Károly brit király és Kamilla királyné tervezett amerikai látogatása.