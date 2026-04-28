Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát

Kötelezővé tenné a német sorkatonai szolgálatot a bajor miniszterelnök

Markus Söder bajor miniszterelnök élesen bírálta a német védelmi miniszter önkéntességen alapuló katonai koncepcióját. Szerinte Németország nem tud erős hadsereget felépíteni csak egy módon: vissza kell vezetni a kötelező sorkatonai szolgálatot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 12:21
Markus Söder bajor miniszterelnök Forrás: AFP
Számunkra teljesen világos: ha a Bundeswehr Európa legnagyobb hadseregévé akar válni, akkor nincs más út, mint a kötelező katonai szolgálat. Nem tudjuk kizárólag önkéntesekkel biztosítani országunk számára a szükséges biztonságot. A biztonság pedig a szabadság előfeltétele. Ezért a kötelező katonai szolgálatot a lehető leghamarabb be kell vezetni, és szükség van egy olyan koncepcióra is, amely biztosítja, hogy a tartalékosok teljes felszereléssel rendelkezzenek

– jelentette ki Söder.

Németországnak jelenleg 182 ezer aktív katonája és valamivel kevesebb mint 50 ezer tartalékosa van. A kötelező katonai szolgálatot 2011-ben felfüggesztették az országban. Tavaly Németország jelezte, hogy visszatérhet az általános sorkatonasághoz, ha az önkéntes szolgálatra jelentkezők száma nem bizonyul elegendőnek. A sorkatonaság esetleges visszaállítása radikális politikai fordulatot jelentene az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és az Egyesült Államok biztonsági garanciáinak megbízhatóságával kapcsolatos aggodalmak fényében Donald Trump elnöksége alatt.

2026. január 1-jén hatályba lépett a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény, amely a német hadsereg megerősítését célozza. Tavasszal azonban már felháborodást váltott ki. Ennek oka egy olyan rendelkezés volt, amely szerint a 45 év alatti férfiak nem hagyhatják el az országot három hónapnál hosszabb időre a fegyveres erők engedélye nélkül. 

Borítókép: Markus Söder bajor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
