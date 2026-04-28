Kötelezővé tenné a német sorkatonai szolgálatot a bajor miniszterelnök

Számunkra teljesen világos: ha a Bundeswehr Európa legnagyobb hadseregévé akar válni, akkor nincs más út, mint a kötelező katonai szolgálat. Nem tudjuk kizárólag önkéntesekkel biztosítani országunk számára a szükséges biztonságot. A biztonság pedig a szabadság előfeltétele. Ezért a kötelező katonai szolgálatot a lehető leghamarabb be kell vezetni, és szükség van egy olyan koncepcióra is, amely biztosítja, hogy a tartalékosok teljes felszereléssel rendelkezzenek
– jelentette ki Söder.
Németországnak jelenleg 182 ezer aktív katonája és valamivel kevesebb mint 50 ezer tartalékosa van. A kötelező katonai szolgálatot 2011-ben felfüggesztették az országban. Tavaly Németország jelezte, hogy visszatérhet az általános sorkatonasághoz, ha az önkéntes szolgálatra jelentkezők száma nem bizonyul elegendőnek. A sorkatonaság esetleges visszaállítása radikális politikai fordulatot jelentene az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és az Egyesült Államok biztonsági garanciáinak megbízhatóságával kapcsolatos aggodalmak fényében Donald Trump elnöksége alatt.
