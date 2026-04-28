Kötelezővé tenné a német sorkatonai szolgálatot a bajor miniszterelnök

Számunkra teljesen világos: ha a Bundeswehr Európa legnagyobb hadseregévé akar válni, akkor nincs más út, mint a kötelező katonai szolgálat. Nem tudjuk kizárólag önkéntesekkel biztosítani országunk számára a szükséges biztonságot. A biztonság pedig a szabadság előfeltétele. Ezért a kötelező katonai szolgálatot a lehető leghamarabb be kell vezetni, és szükség van egy olyan koncepcióra is, amely biztosítja, hogy a tartalékosok teljes felszereléssel rendelkezzenek