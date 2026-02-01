Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó

Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videóban bírálta Magyar Pétert, aki szerinte nem őszinte a választókkal. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: a választók emlékeznek arra, hogy a Tisza Párt politikusai korábban ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben, valamint megszavazták a migrációs paktumhoz kapcsolódó döntéseket.

Kocsis Máté közösségi oldala

Kocsis Máté azt mondta: a Tisza Párt a brüsszeli háborús politikát támogatja, mert nem képes nemet mondani az európai uniós vezetőknek, köztük Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének. Ezzel szemben – tette hozzá – Orbán Viktor képes kiállni a magyar érdekek mellett. A frakcióvezető felidézte azt is, hogy

a Tisza Párt egyik vezető politikusa korábban arról beszélt: nem mondhatnak el mindent a választóknak, mert az politikai következményekkel járna.

Kocsis Máté arra is emlékeztetett: az is kiderült, hogy a párt adóemeléseket tervezett, amit tagadtak.

A videóban Kocsis Máté úgy fogalmazott: