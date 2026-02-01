magyar péterbrüsszelkocsis máté

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó

Kocsis Máté videójában bírálta Magyar Pétert, akit azzal vádolt, hogy félrevezeti a választókat és a brüsszeli politikai elvárásokhoz igazodik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 18:21
Magyar Péter és Weber Forrás: MW
Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videóban bírálta Magyar Pétert, aki szerinte nem őszinte a választókkal. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: a választók emlékeznek arra, hogy a Tisza Párt politikusai korábban ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben, valamint megszavazták a migrációs paktumhoz kapcsolódó döntéseket.

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté közösségi oldala

Kocsis Máté azt mondta: a Tisza Párt a brüsszeli háborús politikát támogatja, mert nem képes nemet mondani az európai uniós vezetőknek, köztük Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének. Ezzel szemben – tette hozzá – Orbán Viktor képes kiállni a magyar érdekek mellett. A frakcióvezető felidézte azt is, hogy 

a Tisza Párt egyik vezető politikusa korábban arról beszélt: nem mondhatnak el mindent a választóknak, mert az politikai következményekkel járna. 

Kocsis Máté arra is emlékeztetett: az is kiderült, hogy a párt adóemeléseket tervezett, amit tagadtak.

A videóban Kocsis Máté úgy fogalmazott:

Magyar Péter hiteltelen és kétszínű, és felszólította arra, hogy ne próbálja félrevezetni a választókat.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Forrás: MW)


