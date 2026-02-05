Állatkínzásért ítélhették el Magyar Péter emberét, Csík Miklóst

„Megdöbbenve értesültünk arról, hogy nem cáfolt sajtóhírek szerint Csík Miklós, a Tisza Párt egyik politikusa és kampányarca korábban állatkínzásért jogerősen el volt ítélve” – hívta fel a figyelmet közösen kiadott közleményében a Szurkolók az Állatokért Mozgalom és a Macskaárvaház Alapítvány. Felszólították Gajdos Lászlót, a Tisza Párt állatjólétért felelős politikusát és képviselőjelöltjét, hogy tájékozódjon Csík Miklós ügyéről, és amennyiben a hír igaz, Csík távozzon a politikai közéletből.

Mint írták, ugyan hisznek a megbocsátásban, de az első vonalbeli politikában, parlamenti képviselőjelöltként, polgármesterként nincs helye annak a közéletben, aki nőket, idős embereket, vagy állatokat bántott. Leszögezték: akkor sem, ha tette elévült és a bíróságtól mentesítést kapott.

„Egyúttal felszólítjuk az összes, a közelgő parlamenti választáson induló pártot, hogy nők, gyermekek, idősek és állatok bántalmazása miatt bármikor is jogerősen elmarasztalt személyt ne szerepeltessenek képviselőjelöltjeik között, pártlistáikon és esetleges kormányzati munkára felkészülő munkacsoportokban, valamint miniszter, államtitkár és főhivatal vezető jelöltek között se kaphassanak lehetőséget” – zárták közleményüket.

Ovádi Péter egyetért a civil szervezetek nyilatkozatával: állatkínzóknak nem lehet helye a politikában. – A Tisza vezető kampányarca korábban állatkínzásért volt elítélve! – hansúlyozta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos.

Csík Miklós mostanában nagyon „felkapott”

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt , a Tisza Párt a baloldali sajtóval karöltve már több mint egy hete próbálja napirenden tartani Lázár János egy félreértett mondatát, amely az építési és közlekedési miniszter fórumán hangzott el. Az uszításnak meg is lett az eredménye, provokátorok jelentek meg a tárcavezető gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt.

Csík Miklós tiszás aktivista (Forrás: Facebook)

Valami már azonban a kezdetektől bűzlött a rendbontás körül: a bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem előre megtervezett akcióra utalt. Később kiderült, a résztvevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Garázdaság miatt feljelentés született a randalírozókkal szemben. Vasárnap pedig bebizonyosodott, amit már korábban is sejteni lehetett: Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője egy helyi férfitól kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy

a tiszás aktivista Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni Lázár János eseményére.

A hír már önmagában is nagy visszhangot keltett a hazai közéletben, de hétfőn délelőtt tovább fokozódott a helyzet: Pócs János arról számolt be, hogy a neki nyilatkozó férfit megtámadták és meg is verték. A Jászság országgyűlési képviselője megtudta azt is, kik voltak a támadók: Csík Miklós családja. A bántalmazott a Blikknek szólalt meg először, a nyilatkozatában megerősítette: valóban

a tiszás aktivista lánya és veje támadta meg, sötétben, egy buszmegálló környékén.

A polgármester rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre kihallgatásra. – Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről – idézte fel.