Nemzeti petícióval a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban kéri, hogy mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 13:58
– Ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen! – mondta Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalára feltöltött videójában, egyben azt is kérte, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti petíciót.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs (Forrás: MTI/Kovács Attila)

Hidvéghi Balázs a videóban hangsúlyozta: az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy „Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”. – Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat – sorolta. Hozzátette, most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak, és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért 

– jelentette ki.

A politikus hozzátette, a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik. 

Brüsszel, Ukrajna és a Tisza ugyanazt akarja: eltakarítani a békepárti nemzeti kormányt, hogy egy bábkormány lépjen a helyére, egy olyan kormány, amely kész a háborút és Ukrajnát támogatni bármi áron, bármibe is kerüljön ez a magyar embereknek

 – sorolta. Kiemelte: „a Tisza gátlástalanul összejátszik az ukránokkal és a brüsszeli elittel”. 

Ma a kőolajvezeték ügyében játszanak össze, de holnap ugyanígy összejátszanának a háborús döntésekben, a pénzbehajtásban is. Nem lehet csendben maradni 

– mondta a parlamenti államtitkár.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)


