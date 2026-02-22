Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

Itt az újabb ukrán támadás Magyarország ellen, Kijev beavatkozik a magyar választásba

Rendkívüli és megdöbbentő kijelentéseket tett Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger. Egy videóüzenetben reagált Szijjártó Péter korábbi nyilatkozatára, és provokatív hangnemben azt mondta: akár „jó ötlet” is lehetne, ha Ukrajna az üzemanyagárak emelésével próbálna nyomást gyakorolni Magyarországra a választások előtt.

Az ukrán katona szerint Orbán Viktor „megbünteti” Ukrajnát azzal, hogy blokkolja a már megszavazott, 90 milliárd eurós uniós hitel átadását, és az energiaszállítások ügyében is kemény álláspontot képvisel, írja az Origo.

A katona úgy fogalmazott: mindez „kis aljasság”, ám szerinte nem tragédia, mert Svédország és az Egyesült Királyság külön támogatást nyújt Kijevnek.

Nyílt fenyegetés vagy provokáció?

A videóban elhangzottak túlmutatnak a puszta politikai véleményen. Szazonov arról beszélt, hogy ha az Európai Unió egyszerűen befagyasztaná Magyarország finanszírozását, „ott egészen másképp kezdenének gondolkodni”. Szerinte amíg Ukrajna Oroszországgal harcol, addig Európa biztonságban érezheti magát – ha viszont béke születne, a fenyegetés közvetlenül az uniós országokra nehezedne.

A blogger külön kitért arra is, hogy szerinte Orbán Viktor nem egyedül lép fel, hanem szövetségesekkel, és kemény szavakkal illette Szijjártó Péter külügyminisztert is.

Az ukrán katona beavatkozna a magyar választásokba

A legsúlyosabb kijelentés azonban az volt, amikor Szazonov arról beszélt: ha az orosz–magyar olajszállítás leállna, az üzemanyagválsághoz és benzinár-emelkedéshez vezethetne, ami akár a Fidesz választási vereségét is előidézhetné. A blogger ironikusan így fogalmazott:

Ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet. Köszönjük, végrehajtjuk.

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert nyíltan felveti az energiaellátás politikai eszközként való felhasználását egy szuverén ország belpolitikai folyamataiban.

Magyarország álláspontja szerint az energiaszállítás nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze, és az ellátásbiztonság nemzeti érdek. 

Borítókép: Kirilo Szazonov ukrán katona (Fotó: Képernyőkép) 

