Nukleáris feszültség, orosz támadásra figyelmeztetnek az ukránok

A Fox News számára nyilatkozó forrás szerint a támadás akár már a napokban megtörténhet. Oroszország célja a támadással, hogy egy kedvezőtlen békére vegye rá Ukrajnát – írja az Origo.

Oroszország az atomerőmű energiaellátását támadhatja. Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

A támadás a névtelenséget kérő forrás szerint nem közvetlenül az atomerőmű ellen irányul majd, hanem az azt energiával ellátó nagyfeszültségű elektromos alállomások ellen. A zaporizzsjai atomerőmű energiát nem termel, azonban a fűtőanyag biztonságos tárolásához és hűtéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtés, amihez áram szükséges.