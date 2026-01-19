Nukleáris feszültség, orosz támadásra figyelmeztetnek az ukránok

A Fox News számára nyilatkozó forrás szerint a támadás akár már a napokban megtörténhet. Oroszország célja a támadással, hogy egy kedvezőtlen békére vegye rá Ukrajnát – írja az Origo.
A támadás a névtelenséget kérő forrás szerint nem közvetlenül az atomerőmű ellen irányul majd, hanem az azt energiával ellátó nagyfeszültségű elektromos alállomások ellen. A zaporizzsjai atomerőmű energiát nem termel, azonban a fűtőanyag biztonságos tárolásához és hűtéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtés, amihez áram szükséges.
A lépés azonban példátlan lenne abból szempontból, hogy Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már többször is figyelmeztetett egy hasonló támadás nukleáris kockázataira.
