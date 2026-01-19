Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

UkrajnaOroszországZaporizzsja atomerőmű

Nukleáris feszültség, orosz támadásra figyelmeztetnek az ukránok

Egy forrás szerint óriási támadás készül Európa legnagyobb atomerőműve ellen. Oroszország az információk alapján a zaporizzsjai atomerőművet ellátó elektromos vezetékeket akarja megtámadni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 11:00
Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU AGENCY
A Fox News számára nyilatkozó forrás szerint a támadás akár már a napokban megtörténhet. Oroszország célja a támadással, hogy egy kedvezőtlen békére vegye rá Ukrajnát – írja az Origo

Oroszország az atomerőmű energiaellátását támadhatja
Oroszország az atomerőmű energiaellátását támadhatja. Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

A támadás a névtelenséget kérő forrás szerint nem közvetlenül az atomerőmű ellen irányul majd, hanem az azt energiával ellátó nagyfeszültségű elektromos alállomások ellen. A zaporizzsjai atomerőmű energiát nem termel, azonban a fűtőanyag biztonságos tárolásához és hűtéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtés, amihez áram szükséges. 

A lépés azonban példátlan lenne abból szempontból, hogy Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már többször is figyelmeztetett egy hasonló támadás nukleáris kockázataira. 

 

A támadás célja az ukránok szerint, hogy Oroszország egy előnytelen béke megkötésére vegye rá az országot. Az erőmű ellen korábban is hajtottak végre támadást. Akkor egy lokális tűzszüneti megállapodás született, arra az időre, amíg a NAÜ szakemberei kijavították a hibát. 

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója január 16-án kiadott nyilatkozatában kijelentette: „A NAÜ továbbra is szorosan együttműködik mindkét féllel az atomerőmű nukleáris biztonságának garantálása és a konfliktus során bekövetkező nukleáris balesetek megelőzése érdekében. Ez az ideiglenes tűzszünet, a negyedik, amelyet megtárgyaltunk, bizonyítja azt a nélkülözhetetlen szerepet, amelyet továbbra is betöltünk.”

Az ukrán vezetés egyébként tud a fenyegetésről, amely kapcsán a forrás arról beszélt, hogy az a fokozódó, orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokra lehet majd válaszlépés, azonban az ország felső vezetése továbbra is kitart a stratégia mellett és folytatja ezeket a támadásokat. 

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

