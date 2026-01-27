Trónok harcaHBOSophie Turner

„Őrületes szorongást kelt bennem” – A Trónok harca sztárja már a sorozat főcímzenéjétől is kikészül

A kultsorozat Sansáját alakító színésznő igen őszinte nyilatkozatot adott a Prime Video új bűnügyi sorozata, a Rablás premierjén a számára világsikert hozó Trónok harcával kapcsolatban. Sophie Turner úgy fogalmazott, minden, ami Trónok harca, az nála nem megy, sőt a főcímzenéjét sem bírja meghallgatni.

2026. 01. 27. 9:47
Fotó: Stuart C. Wilson/Getty Images
A napokban debütált a Prime Video új bűnügyi sorozata, a Rablás, amelyben Sophie Turner játssza az egyik főszerepet. Ennek díszbemutatóján kérdezték meg a színésznőt, hogy a szintén nemrég az HBO Maxon elindult A Hét Királyság lovagját nézi-e – szúrta ki az IGN

Sophie Turner már a sorozat főcímzenéjétől is kikészül
Sophie Turner nem kér a Trónok harcából (Forrás: HBO)

A sztár erre így válaszolt:

Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy minden, ami Trónok harca, az nálam nem megy… A főcímzenéjét sem bírom meghallgatni. Egyszerűen… őrületes szorongást kelt bennem. Nem tudom, miért. Életem legjobb éveit jelenti az a sorozat, mégsem vagyok képes semmit megnézni, aminek köze van hozzá. De amúgy szurkolok minden színésznek, aki szerepel benne, és szerintem valószínűleg elképesztő lesz, mert hát erről a fiktív világról van szó. Szóval mindenkinek sok sikert kívánok, aki részt vett ennek az elkészítésében. Nem fogom követni, de szorítok mindannyiótoknak!

A cikkben rámutatnak, hogy a Trónok harca fináléján sokan fanyalogtak, még online petíciót is indítottak annak érdekében, hogy az HBO újraforgassa az utolsó évadot. Ez felbőszítette a Havas Jont alakító Kit Haringtont, és feltehetően a többi színészre sem volt jó hatással a rengeteg negatív reakció. Vagyis akármennyire élvezte a forgatásokat, a színésznőt valószínűleg eléggé megviselte, amit a szériáról és karakteréről, netán alakításáról olvasott az interneten – írják a cikkben.

 

