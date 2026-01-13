Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Trónok harcaHavas JonKit Harington

„Mégis hogy merészelitek?" – Kit Harington nagyon berágott az elégedetlenkedőkre

Az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb sorozata, a Trónok harca fináléján sokan fanyalogtak, különösen a karakterek döntései miatt érte sok kritika a széria lezárását. Olyannyira kiakadtak a rajongók, hogy online petíciót indítottak annak érdekében, hogy az HBO újraforgassa az utolsó évadot. A sorozat Havas Jon-ját alakító Kit Harington most a New York Timesnak adott interjúban fakadt ki az esettel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
Forrás: IGN2026. 01. 13. 7:10
Kit Harington mint Havas Jon Forrás: HBO
George R. R. Martin a mai napig nem készült el A tűz és jég dala regénysorozat utolsó két könyvével, ezért az ebből készült filmszéria alkotói, David Benioff és D.B. Weiss egy saját lezárást írtak. Ez megosztotta a rajongókat, egy részük azt szeretné, ha az HBO újraforgatná az utolsó évadot, ennek érdekében indítottak egy online petíciót még 2019-ban, amiben Benioffot és Weisst „siralmasan inkompetens íróknak” nevezik. Ezt végül több mint 1,8 millióan írták alá, aminek Kit Harington egyáltalán nem örül – írja cikkében az IGN.

„Mégis hogy merészelitek?” – Kit Harington őszintén berágott az elégedetlenkedőkre
Kit Harington megvédte a Trónok harca stábját (Fotó: Getty Images)

Kit Harington megdöbbent a negatív fogadtatáson

A sorozatban Havast Jont játszó színész a New York Timesnak mondta el, hogy mennyire kiakadt a petíción:

Ettől őszintén berágtam. Azt gondoltam, mégis, hogy merészelitek? Sajnálom, de így érzek. Szerintem ez olyan szintű idiotizmus, ami csak a közösségi médiából jöhet.

Harington elmondta, hogy rehabilitáción volt, amikor lement a Trónok harca utolsó évada, mikor pedig kijött, megdöbbenve látta, hogy milyen negatív a szezon fogadtatása – teszik hozzá a cikkben. A színész szerint a stáb nagyon sokat dolgozott az évadon, volt például egy csatajelenet, amit 55 egymást követő napon át forgattak.

Habár a Trónok harca készítői tudnak a petíció létezéséről, sosem vették komolyan fontolóra azt, hogy újraforgatják az évadot. 

 

 

