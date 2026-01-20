Közművelődési és könyvtári elismeréseket adtak át

„Kultúránk hosszú távon a társadalmi összetartozás egyik legfontosabb pillére” – hangsúlyozta Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár a díjak átadása előtt mondott beszédében. Kiemelte, hogy az elmúlt években országosan 13 Közművelődési Minőség Díj, 126 Minősített Közművelődési Intézmény Cím és 29 Minősített Közösségi Színtér Cím bizonyítja azt, hogy a szakterületen dolgozók a tőlük telhető legjobb munkát végzik, együttműködésben a helyi önkormányzatokkal és közösségük tagjaival.

Kiosztották a közművelődési és könyvtári elismeréseket (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A díjak célja, hogy láthatóvá tegyék és megerősítsék annak jelentőségét, hogy a közművelődésben dolgozni jóval többet jelent, mint programszervezés, hiszen ez egy olyan hivatás, amelyet világos szakmai és személyi követelményrendszer határoz meg – hangsúlyozta Novák Irén.

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar könyvtári rendszer Magyarország köz- és önkormányzati fenntartású könyvtárainak hálózatát jelenti, amely ma csaknem négyezer könyvtárat jelent, ezáltal a könyvtári szolgáltatás minden településen elérhető. Mintegy 7000 foglalkoztatott dolgozott a könyvtári szakterületen, amely tavaly 35 milliárd forintból gazdálkodott. Az összesített adatok alapján 2024-ben kétmillió beiratkozója volt a magyarországi könyvtáraknak, és több mint 17 millió könyvet kölcsönöztek ki az olvasók – hangsúlyozta.

Vincze Máté felidézte, hogy a könyvtári szakterület két legrangosabb elismerését 2010-ben hozták létre Réthelyi Miklós kezdeményezésére, azóta 78 Minősített Könyvtári Címet és 11 Könyvtári Minőségi Díjat ítéltek oda 63 különböző intézménynek. Elmondta, hogy Minősített Könyvtári Címmel az aktív olvasás népszerűsítést és közösségszervezést példaszerűen működtető intézményeket ismerik el, míg a könyvtári minőségi díjat az az intézmény nyerheti meg, amely szakmai munkája során modellértékű szolgáltatásokat fejlesztést és működtet.

Hozzátette: a díjak célja, hogy a könyvtári rendszer ne csak követő, hanem kezdeményező modellértékű intézményként működjön.

Ma ráirányítjuk a reflektorfényt arra a munkára, ami nem hivalkodó, mégis alapjaiban meghatározza egy közösség, egy település és egy ország jövőjét

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek a díjak azt üzenik, hogy számít a minőség, az innováció és az elkötelezettség.