Közművelődési és könyvtári elismeréseket adtak át

Az Országos Széchényi Könyvtárban vehették át a közművelődési és könyvtári miniszteri elismeréseket a kitüntetett önkormányzatok és könyvtárak képviselői hétfőn, a magyar kultúra napjához kapcsolódva.

Forrás: MTI2026. 01. 20. 19:30
Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára (b2) és Zánki-Tóth Enikő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Közösségi Művelődési Főosztály főosztályvezetője (j) díjakat ad át a közművelődési és könyvtári miniszteri elismerések átadóünnepségén, a magyar kultúra napjához kapcsolódó eseményen Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban 2026. január 20-án. Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„Kultúránk hosszú távon a társadalmi összetartozás egyik legfontosabb pillére” – hangsúlyozta Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár a díjak átadása előtt mondott beszédében. Kiemelte, hogy az elmúlt években országosan 13 Közművelődési Minőség Díj, 126 Minősített Közművelődési Intézmény Cím és 29 Minősített Közösségi Színtér Cím bizonyítja azt, hogy a szakterületen dolgozók a tőlük telhető legjobb munkát végzik, együttműködésben a helyi önkormányzatokkal és közösségük tagjaival. 

Kiosztották a közművelődési és könyvtári elismeréseket (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

 

A díjak célja, hogy láthatóvá tegyék és megerősítsék annak jelentőségét, hogy a közművelődésben dolgozni jóval többet jelent, mint programszervezés, hiszen ez egy olyan hivatás, amelyet világos szakmai és személyi követelményrendszer határoz meg – hangsúlyozta Novák Irén. 

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar könyvtári rendszer Magyarország köz- és önkormányzati fenntartású könyvtárainak hálózatát jelenti, amely ma csaknem négyezer könyvtárat jelent, ezáltal a könyvtári szolgáltatás minden településen elérhető. Mintegy 7000 foglalkoztatott dolgozott a könyvtári szakterületen, amely tavaly 35 milliárd forintból gazdálkodott. Az összesített adatok alapján 2024-ben kétmillió beiratkozója volt a magyarországi könyvtáraknak, és több mint 17 millió könyvet kölcsönöztek ki az olvasók – hangsúlyozta. 

Vincze Máté felidézte, hogy a könyvtári szakterület két legrangosabb elismerését 2010-ben hozták létre Réthelyi Miklós kezdeményezésére, azóta 78 Minősített Könyvtári Címet és 11 Könyvtári Minőségi Díjat ítéltek oda 63 különböző intézménynek. Elmondta, hogy Minősített Könyvtári Címmel az aktív olvasás népszerűsítést és közösségszervezést példaszerűen működtető intézményeket ismerik el, míg a könyvtári minőségi díjat az az intézmény nyerheti meg, amely szakmai munkája során modellértékű szolgáltatásokat fejlesztést és működtet. 

Hozzátette: a díjak célja, hogy a könyvtári rendszer ne csak követő, hanem kezdeményező modellértékű intézményként működjön. 

Ma ráirányítjuk a reflektorfényt arra a munkára, ami nem hivalkodó, mégis alapjaiban meghatározza egy közösség, egy település és egy ország jövőjét

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek a díjak azt üzenik, hogy számít a minőség, az innováció és az elkötelezettség. 

Kiemelte: a Kulturális és Innovációs Minisztérium célja, hogy megerősítse ezeket az intézményeket abban, hogy továbbra is minőségi, élményszerű és mindenki számára hozzáférhető kulturális szolgáltatásokat nyújthassanak határon innen és túl. 

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója úgy fogalmazott: a magyar kultúra napján különös figyelem irányul azokra az intézményekre, amelyek a magyar kulturális örökségek őrzői, közvetítői. Kiemelte, hogy a közművelődési intézmények és a könyvtárak szerepe ma fontosabb, mint valaha, hiszen a gyors információáramlás, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában segítenek eligazodni az adatok tömegében, hiteles tudást kínálnak, hozzájárulnak az élethosszig tartó tanuláshoz, valamint támogatják az oktatást, az önképzést és az esélyegyenlőséget is. 

Elmondta, hogy a Könyvtári Intézet felmérése szerint tavaly csaknem 17 százalékkal emelkedett a regisztrált könyvtárhasználók száma a korábbi évekhez képest, a dokumentumkölcsönzések száma pedig megközelíti a 18 milliót. 

A könyvtári minősítés ma már igazodási ponttá vált a magyarországi könyvtárak számára

– emelte ki, hozzátéve, hogy akik elnyerték a díjat, elért eredményeikkel, bevezetett jó gyakorlataikkal, tapasztalatikkal a magyarországi könyvtári rendszer színvonalát, teljesítményét növelik. 

Minősített Közművelődési Intézmény Címet kapott idén a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ, a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár. Minősített Közösségi Színtér címet kapott Gönyű és Jászdózsa községek önkormányzata, a Közművelődési Minőségi Díjat pedig az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. vehette át. 

Elismerő oklevelet kapott a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Kossuth Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár és az Agóra Veszprém Kulturális Központ. 

Minősített Könyvtár cím elismerésben idén a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, valamint a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár részesült, a Könyvtári Minőségi Díj kitüntetést pedig a győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár kapta.

