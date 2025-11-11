Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Paloznaki Jazzpiknikswingjazzkoncertfesztivál

Egy négyszeres Grammy-díjas énekes világsztárok társaságában lép fel a Jazzpikniken

Nem aprózták el a fellépőket a paloznaki fesztivál szervezői. Visszatér Rick Astley, Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő, a francia nu jazz nagyágyú Electro Deluxe, és érkezik az osztrák electro-swing osztag, a Deladap is a 2006-ban augusztus 6. és 8. között zajló Jazzpiknikre.

Munkatársunktól
Forrás: Paloznaki Jazzpiknik 2025. 11. 11. 17:40
Fotó: Mohai Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit.

Jazzpiknik
Hatalmas bulira készül a Electro Deluxe a Jazzpikniken. Forrás: Electro Deluxe 

A telt házas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a jazzpiknik Nagyszínpadát. A legendás énekes még 1987-ben vált globális előadóvá, amikor korszakalkotó sikerszáma, a Never Gonna Give You Up BRIT-díjas világsztárrá tette – ezt a státust olyan további slágerek fokozták, mint a Together Forever és a Whenever You Need Somebody. Karrierjének második nagy fejezete akkor kezdődött, amikor fél évszázados születésnapját ünnepelve visszatért a slágerlisták élére a 2016-os 50 című albummal. Az utánozhatatlan karizmájú dalszerző és producer azóta is a csúcson maradt. 2026-ban Rick egy izgalmas, Reflection elnevezésű arénaturnéra indul zenekarával az Egyesült Királyságban és Írországban, de emellett fellép néhány más európai állomáson is, köztük a Paloznaki Jazzpikniken augusztus 6-án.

A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazzénekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben. A legendás Thad Jones/Mel Louis big band tagjaként Bridgewater 2006-ban hozta létre a DDB Records-ot a Universal Music Grouppal együttműködve. Saját készítésű felvételei, mint például a Dear Ella, az Eleanora Fagan és mások több Grammy-díjat, jelölést és kritikai elismerést is kaptak. Bridgewater Tony-díjat nyert a The Wiz című albumáért. Egyéb munkái közé tartozik a Sophisticated Ladies, a Black Ballad, a Carmen, a Cabaret és a Lady Day Off-Broadway/West End színházi produkciói is. Az előadó a 2026-os Piknik zárónapján, augusztus 8-án lép színpadra.

A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével. A formáció egy merész francia csapat, akik bátran ötvözik a jazz szabadságát az elektronikus zene hangzásaival. Útjuk 2001-ben kezdődött, amikor Arnaud Renaville dobos, Thomas Faure szaxofonos, Jeremie Coke basszusgitáros és Gaël Cadoux billentyűs úgy döntött, hogy egyedi víziójával felrázza a jazzszínteret. Megfordultak már olyan világhírű színpadokon, mint a Marciac, a Jazz à Vienne vagy akár a Montreal Jazz Festival, 2026 augusztus 8-án pedig a Paloznaki Jazzpikniken csapnak hatalmas bulit.

2026. augusztus 7-én az osztrák electro-swing zenekar várhatóan a jazzpiknik egyik legzúzósabb koncertjét prezentálja majd a Deladap. Mindezt a fesztiválozók legnagyobb örömére, hiszen az együttes erre a nyárra tervezett koncertje a zord időjárási körülmények miatt elmaradt. A banda 2024-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A debütálás óta az electro, a swing és a balkáni ritmusok egyedülálló keverékével színesíti zenéjét. A zenekar a bécsi Klub Ostban kezdte pályafutását, és gyorsan a szcéna egyik legismertebb és legnépszerűbb élő zenekarává nőtte ki magát.

Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe és a Deladap tehát már biztosan érkezik Paloznakra augusztus 6. és 8. között, hogy ismét eggyel magasabb polcra tegye a tizennégy éve töretlen sikernek örvendő jazzpikniket.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.