Egy négyszeres Grammy-díjas énekes világsztárok társaságában lép fel a Jazzpikniken

A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit.

Hatalmas bulira készül a Electro Deluxe a Jazzpikniken. Forrás: Electro Deluxe

A telt házas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a jazzpiknik Nagyszínpadát. A legendás énekes még 1987-ben vált globális előadóvá, amikor korszakalkotó sikerszáma, a Never Gonna Give You Up BRIT-díjas világsztárrá tette – ezt a státust olyan további slágerek fokozták, mint a Together Forever és a Whenever You Need Somebody. Karrierjének második nagy fejezete akkor kezdődött, amikor fél évszázados születésnapját ünnepelve visszatért a slágerlisták élére a 2016-os 50 című albummal. Az utánozhatatlan karizmájú dalszerző és producer azóta is a csúcson maradt. 2026-ban Rick egy izgalmas, Reflection elnevezésű arénaturnéra indul zenekarával az Egyesült Királyságban és Írországban, de emellett fellép néhány más európai állomáson is, köztük a Paloznaki Jazzpikniken augusztus 6-án.

A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazzénekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben. A legendás Thad Jones/Mel Louis big band tagjaként Bridgewater 2006-ban hozta létre a DDB Records-ot a Universal Music Grouppal együttműködve. Saját készítésű felvételei, mint például a Dear Ella, az Eleanora Fagan és mások több Grammy-díjat, jelölést és kritikai elismerést is kaptak. Bridgewater Tony-díjat nyert a The Wiz című albumáért. Egyéb munkái közé tartozik a Sophisticated Ladies, a Black Ballad, a Carmen, a Cabaret és a Lady Day Off-Broadway/West End színházi produkciói is. Az előadó a 2026-os Piknik zárónapján, augusztus 8-án lép színpadra.

A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével. A formáció egy merész francia csapat, akik bátran ötvözik a jazz szabadságát az elektronikus zene hangzásaival. Útjuk 2001-ben kezdődött, amikor Arnaud Renaville dobos, Thomas Faure szaxofonos, Jeremie Coke basszusgitáros és Gaël Cadoux billentyűs úgy döntött, hogy egyedi víziójával felrázza a jazzszínteret. Megfordultak már olyan világhírű színpadokon, mint a Marciac, a Jazz à Vienne vagy akár a Montreal Jazz Festival, 2026 augusztus 8-án pedig a Paloznaki Jazzpikniken csapnak hatalmas bulit.