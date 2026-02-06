Elhunyt Keleti Éva fotóművész

94 éves korában meghalt Keleti Éva Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas fotográfus.

Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Azokat örökítette meg, akikre mindannyian felnézünk. Képein a színházi világ legendái, nagy alakjai és halhatatlanjai elevenedtek meg. Nemcsak látta őket – láttatta is velünk: évtizedeken át az ő kamerájának lencséjén keresztül pillanthattunk be a függönyök előtti és mögötti világba – írja az Index.

Keleti Éva nélkül egészen más lenne a magyar színháztörténet. Nem pusztán krónikása volt ennek a világnak, hanem aktív alakítója, résztvevője is.

Ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott: a fotográfia igazi varázsa abban rejlik, hogy visszatükrözi egy korszak szellemiségét és kultúráját – ám ahhoz, hogy valódi érték szülessen, mesterségbeli tudás, tehetség és gyakran egy adag szerencse is kell. Erről 91 évesen beszélt, amikor hét évtized munkáiból rendezett kiállítása Amit még nem láttatok… címmel nyílt meg.

A színházi fotózás úttörője, aki iskolát teremtett és történelmet írt

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten. 1949-től az ELTE Természettudományi Karán fizika–kémia szakon tanult. 1951-ben otthagyta az egyetemet és a Magyar Fotónál dolgozott, elvégezte a riportertanfolyamot Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként. 1955-től riporter volt a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, a Magyar Távirati Irodánál, 1976 és 1989 között az Új Tükör képszerkesztője és fotóriportere, 1991-től a HT Press, a Gamma Képügynökség, 1992-től az Europress fotószerkesztőségének vezetője volt. 1976-ban sajtófotót tanított Indiában a Press Institute felkérésére, tanított a Magyar és a Nemzetközi Újságíró Iskolában.

A 2000-es évek elejétől az MTI-nél a nemzeti hírügynökség fotókincseiből válogató Riportművészet című fotóalbum-sorozat szerkesztője volt.

A színházi fényképezésben iskolát teremtett. Ezen fotóinak legtöbbje arról a színpadi eseményről szól, amelyen készült, de némelyik a magyar fotótörténet része is lett.

Borítókép: Életének 95. évében elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész (Forrás: MTI)