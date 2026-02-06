keleti évafotográfuselhunyt

Elhunyt Keleti Éva fotóművész

94 éves korában, február 6-án elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész – közölte a család az MTI-vel, egyben kérve a sajtó és a közvélemény megértését, hogy további nyilatkozatot nem kívánnak tenni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 10:49
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

94 éves korában meghalt Keleti Éva Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas fotográfus.

Budapest, 2025. szeptember 5. Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus, a zsűri tagja a 2025-ös Magyarország 365 fotópályázat sajtótájékoztatóján a budapesti Lónyay-Hatvany villában 2025. szeptember 5-én. A hetedik alkalommal meghirdetett fotópályázatra hat kategóriában várják a professzionális és amatőr fotográfusok felvételeit október 19-én éjfélig. MTI/Kocsis Zoltán
Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Azokat örökítette meg, akikre mindannyian felnézünk. Képein a színházi világ legendái, nagy alakjai és halhatatlanjai elevenedtek meg. Nemcsak látta őket – láttatta is velünk: évtizedeken át az ő kamerájának lencséjén keresztül pillanthattunk be a függönyök előtti és mögötti világba – írja az Index

Keleti Éva nélkül egészen más lenne a magyar színháztörténet. Nem pusztán krónikása volt ennek a világnak, hanem aktív alakítója, résztvevője is.

Ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott: a fotográfia igazi varázsa abban rejlik, hogy visszatükrözi egy korszak szellemiségét és kultúráját – ám ahhoz, hogy valódi érték szülessen, mesterségbeli tudás, tehetség és gyakran egy adag szerencse is kell. Erről 91 évesen beszélt, amikor hét évtized munkáiból rendezett kiállítása Amit még nem láttatok… címmel nyílt meg.

A színházi fotózás úttörője, aki iskolát teremtett és történelmet írt

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten. 1949-től az ELTE Természettudományi Karán fizika–kémia szakon tanult. 1951-ben otthagyta az egyetemet és a Magyar Fotónál dolgozott, elvégezte a riportertanfolyamot Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként. 1955-től riporter volt a Magyar Fotónál, majd jogutódjánál, a Magyar Távirati Irodánál, 1976 és 1989 között az Új Tükör képszerkesztője és fotóriportere, 1991-től a HT Press, a Gamma Képügynökség, 1992-től az Europress fotószerkesztőségének vezetője volt. 1976-ban sajtófotót tanított Indiában a Press Institute felkérésére, tanított a Magyar és a Nemzetközi Újságíró Iskolában.

A 2000-es évek elejétől az MTI-nél a nemzeti hírügynökség fotókincseiből válogató Riportművészet című fotóalbum-sorozat szerkesztője volt.

A színházi fényképezésben iskolát teremtett. Ezen fotóinak legtöbbje arról a színpadi eseményről szól, amelyen készült, de némelyik a magyar fotótörténet része is lett.

Borítókép: Életének 95. évében elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész (Forrás: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.