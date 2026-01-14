Ezek voltak tavaly a magyarok kedvenc benzines és dízel használt autói

Összegezte a tavalyi év trendjeit a legnagyobb használtautó-hirdetési portál. Eszerint 2025-ben az átlagos kínálati ár 5,1 millió forint körül alakult, az autók átlagéletkora megközelítette a 13 évet, az átlagos futásteljesítmény pedig 178 ezer kilométer volt. hajtáslánconként is jól elkülönült, mely típusok bizonyultak a legnépszerűbbnek a keresések alapján. A benzinesek között a Suzuki Swift vezette a listát, dízelből a Volkswagen Passat iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Az elektromos használt autók mezőnyében a Tesla Model 3, míg a hibrideknél a Toyota Corolla volt a legkeresettebb modell.

Forrás: Használtautó.hu

Ami a rekordokat illeti, az év legdrágábban meghirdetett autója egy Pagani Huayra volt, amely 990 millió forintos árcédulával került fel a kínálatba, míg a legidősebb eladó jármű pedig egy több mint százéves, az 1920-as években gyártott Bugatti Type 30 volt – áll a Használtautó.hu közleményében. Teljesítmény tekintetében egy elektromos autó vitte a prímet: 2025-ben a Lucid Air bizonyult a legnagyobb teljesítményű, hirdetésben szereplő személyautónak, 1050 lóerővel. A skála másik végén egy jóval szerényebb Yamaha JY3 golfautót láthattunk, diszkrét hat lóerővel.