Öt-tíz éves korban ezek a megbízható autók és a problémás esetek

Új és különösen használt autó vásárlásakor sokat nyom latba a megbízhatóság, melyről számos felmérés készül - ezek közül pedig mindig érdekes a Consumer Reports listája. Nem modellenként, hanem márkánként rangsorol, de így is remek indikátora annak, mit tesznek meg az egyes gyártók a gondtalan használat érdekében. Idei vizsgálatuk fókuszában a 2016 és 2021 között gyártott megbízható autók és szervizigényes esetek állnak, és maguk a tulajdonosok értékeltek 20 pontenciális problémakör alapján, az olyan kisebb hibáktól kezdve, mint a csikorgó fékek, egészen a motorok vagy a villanyautó-akkuk meghibásodásáig. E feljegyzéseket vetik össze az Egyesült Államok útjain futó azonos évjáratú modellek számával, mely alapján elkészül a gyártmányokra kiszámított modellindex – minél magasabb az érték, annál kisebb valószínűséggel romlik el egy-egy típus.
Alább látható az (Európában nem fogalmazott márkákat is felvonultató, de ezzel együtt tanulságos) lista, mely lesújtó eredményeket mutat az amerikai gyártmányokról. Különösen elgondolkodtató a Tesla utolsó helyezése, bár, mint az Auto Motor und Sport lap beszámolója hozzáteszi, időközben Elon Musk cége sokat tett a megbízhatóság javításáért, ami különösen a világpiacra szánt kínai és német gyártású modelleknél érhető tetten. Valószínűleg sokan jobb helyezésre számítottak a Hyundaitól (17. hely) és a Kiától (21.), míg a német márkák nagyjából a középmezőnyben találhatóak, igaz, a két prémiumgyártó (BMW, Audi) a top 10-be is bekerült. A listát ezúttal is japán autók uralják, élükön a Lexus-szal és a Toyotával, de a Mazda és a Honda-konszern eredményei is magukért beszélnek.
1. Lexus (index: 77)
2. Toyota (index: 71)
3. Mazda (index: 58)
4. Honda (index: 57)
5. Acura (index: 53)
6. BMW (index: 53)
7. Buick (index: 51)
8. Nissan (index: 51)
9. Audi (index: 49)
10. Volvo (index: 48)
11. Mercedes-Benz (index: 47)
12. Subaru (index: 47)
13. Volkswagen (index: 46)
14. Lincoln (index: 46)
15. Mini (index: 46)
16. Cadillac (index: 45)
17. Hyundai (index: 43)
18. Chevrolet (index: 40)
19. Ford (index: 39)
20. Dodge (index: 39)
21. Kia (index: 39)
22. GMC (index: 37)
23. Chrysler (index: 36)
24. Ram (index: 35)
25. Jeep (index: 32)
26. Tesla (index: 31)
