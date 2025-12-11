autós hírconsumer reportsmegbízhatósági vizsgálatTeslaToyota

Öt-tíz éves korban ezek a megbízható autók és a problémás esetek

Sereghajtó a Tesla, meglepő helyen áll a Kia. Vannak olyan strapabírók a német márkák, mint a japánok?

2025. 12. 11. 12:45
Fotó: Ayvens
Új és különösen használt autó vásárlásakor sokat nyom latba a megbízhatóság, melyről számos felmérés készül - ezek közül pedig mindig érdekes a Consumer Reports listája. Nem modellenként, hanem márkánként rangsorol, de így is remek indikátora annak, mit tesznek meg az egyes gyártók a gondtalan használat érdekében. Idei vizsgálatuk fókuszában a 2016 és 2021 között gyártott megbízható autók és szervizigényes esetek állnak, és maguk a tulajdonosok értékeltek 20 pontenciális problémakör alapján, az olyan kisebb hibáktól kezdve, mint a csikorgó fékek, egészen a motorok vagy a villanyautó-akkuk meghibásodásáig. E feljegyzéseket vetik össze az Egyesült Államok útjain futó azonos évjáratú modellek számával, mely alapján elkészül a gyártmányokra kiszámított modellindex – minél magasabb az érték, annál kisebb valószínűséggel romlik el egy-egy típus. 

Összesen 140 ezer tulajonosi értékelés alapján készült el a megbízhatósági lista
Fotó: ADAC

Alább látható az (Európában nem fogalmazott márkákat is felvonultató, de ezzel együtt tanulságos) lista, mely lesújtó eredményeket mutat az amerikai gyártmányokról. Különösen elgondolkodtató a Tesla utolsó helyezése, bár, mint az Auto Motor und Sport lap beszámolója hozzáteszi, időközben Elon Musk cége sokat tett a megbízhatóság javításáért, ami különösen a világpiacra szánt kínai és német gyártású modelleknél érhető tetten. Valószínűleg sokan jobb helyezésre számítottak a Hyundaitól (17. hely) és a Kiától (21.), míg a német márkák nagyjából a középmezőnyben találhatóak, igaz, a két prémiumgyártó (BMW, Audi) a top 10-be is bekerült. A listát ezúttal is japán autók uralják, élükön a Lexus-szal és a Toyotával, de a Mazda és a Honda-konszern eredményei is magukért beszélnek. 

1.    Lexus (index: 77)
2.    Toyota (index: 71)
3.    Mazda (index: 58)
4.    Honda (index: 57)
5.    Acura (index: 53)
6.    BMW (index: 53)
7.    Buick (index: 51)
8.    Nissan (index: 51)
9.     Audi (index: 49)
10.    Volvo (index: 48)
11.    Mercedes-Benz (index: 47)
12.    Subaru (index: 47)
13.    Volkswagen (index: 46)
14.    Lincoln (index: 46)
15.    Mini (index: 46)
16.    Cadillac (index: 45)
17.    Hyundai (index: 43)
18.    Chevrolet (index: 40)
19.    Ford (index: 39)
20.    Dodge (index: 39)
21.    Kia (index: 39)
22.    GMC (index: 37)
23.    Chrysler (index: 36)
24.    Ram (index: 35)
25.    Jeep (index: 32)
26.    Tesla (index: 31)
 


 

