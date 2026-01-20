rendőrségvölgy dűlőbenfiatal nőhétvégi ház

Fiatal nőt hagytak egyedül a barátai a Nagyvölgy dűlőben, a rendőrök mentették ki a hó fogságából

A rendőröknek is volt egy segítőjük.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 20. 12:20
lost,snow,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 17-én, este 8 óra körül egy 21 éves nő segélyhívást kezdeményezett a rendőrségen, miután Tokodon, a Nagyvölgy dűlőben eltévedt – írja  a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A nő azt állította, a barátai egyedül hagyták, nem találta a visszautat, és a hideg miatt erősen átfázott.

A Dorogi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal elkezdték keresni a nőt, először a tokodi pincéknél, majd a kutatást a táti pincék irányába bővítették. A dűlőben egy helyi lakos segítette a munkájukat, aki útbaigazítást elmondta a rendőröknek, hogy merre lehet a keresett hétvégi ház. A hó miatt azonban a rendőrök szolgálati gépjárművel nem tudták megközelíteni a területet.

A segítőjük felajánlotta, hogy a saját járművével segíti a rendőröket, és felviszi őket a dombos, havas területre, így a hétvégi ház előtt megtalálták a fiatal nőt. A rendőrök azonnal beültették a gépjárműbe, betakarták, majd további ellátás céljából kórházba szállították. 

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy soha ne induljunk el egyedül ismeretlen, külterületi helyszínre, és ne hagyjuk magára társunkat. Továbbá, mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, valamint célszerű megosztani tartózkodási helyünket egy hozzátartozóval. Életmentő lehet, hogy az időjárásnak megfelelően öltözünk.

És még valami: ha bajba kerülünk, azonnal kérjünk segítséget, ne várjuk meg, míg az állapotunk rosszabbodik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu