Fiatal nőt hagytak egyedül a barátai a Nagyvölgy dűlőben, a rendőrök mentették ki a hó fogságából

Január 17-én, este 8 óra körül egy 21 éves nő segélyhívást kezdeményezett a rendőrségen, miután Tokodon, a Nagyvölgy dűlőben eltévedt – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A nő azt állította, a barátai egyedül hagyták, nem találta a visszautat, és a hideg miatt erősen átfázott.
A rendőröknek is volt egy segítőjük.
A Dorogi Rendőrkapitányság rendőrei azonnal elkezdték keresni a nőt, először a tokodi pincéknél, majd a kutatást a táti pincék irányába bővítették. A dűlőben egy helyi lakos segítette a munkájukat, aki útbaigazítást elmondta a rendőröknek, hogy merre lehet a keresett hétvégi ház. A hó miatt azonban a rendőrök szolgálati gépjárművel nem tudták megközelíteni a területet.
A segítőjük felajánlotta, hogy a saját járművével segíti a rendőröket, és felviszi őket a dombos, havas területre, így a hétvégi ház előtt megtalálták a fiatal nőt. A rendőrök azonnal beültették a gépjárműbe, betakarták, majd további ellátás céljából kórházba szállították.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy soha ne induljunk el egyedül ismeretlen, külterületi helyszínre, és ne hagyjuk magára társunkat. Továbbá, mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, valamint célszerű megosztani tartózkodási helyünket egy hozzátartozóval. Életmentő lehet, hogy az időjárásnak megfelelően öltözünk.
És még valami: ha bajba kerülünk, azonnal kérjünk segítséget, ne várjuk meg, míg az állapotunk rosszabbodik.
