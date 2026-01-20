Fiatal nőt hagytak egyedül a barátai a Nagyvölgy dűlőben, a rendőrök mentették ki a hó fogságából

A segítőjük felajánlotta, hogy a saját járművével segíti a rendőröket, és felviszi őket a dombos, havas területre, így a hétvégi ház előtt megtalálták a fiatal nőt. A rendőrök azonnal beültették a gépjárműbe, betakarták, majd további ellátás céljából kórházba szállították.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy soha ne induljunk el egyedül ismeretlen, külterületi helyszínre, és ne hagyjuk magára társunkat. Továbbá, mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, valamint célszerű megosztani tartózkodási helyünket egy hozzátartozóval. Életmentő lehet, hogy az időjárásnak megfelelően öltözünk.