Durva űrvihar csapott le, sarki fény ragyogott Magyarország felett + galéria

Ritka természeti látványosságban volt részünk: vöröses-lilás és zöld fények jelentek meg az égbolton. A Balatonnál lehetett a legtisztábban látni a derült éjszakán a sarki fényt, vagyis az aurora borealist.

A sarki fény Nagykanizsánál (Fotó: MTI/Varga György)

Hétfő este G4-es erősségű geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kilökődött, töltött részecskéket tartalmazó plazmafelhő nagy sebességgel érkezett bolygónkhoz, és részecskéi be is hatoltak a magnetoszférába. A szakemberek a jelenséget az ötfokozatú skálán „súlyos” kategóriába sorolták – írja a Kisalföld.

Az erős geomágneses vihar hatására a sarki fény Magyarország több pontján is feltűnt a hajnali órákban, főként ott, ahol derült volt az ég és nem zavarta köd vagy felhőzet a látványt.

A sarki fény, azaz az aurora borealis a Balatonon volt a legtisztábban látható, de Zalában is lehetett észlelni.

A sarki fény Pakodról (Fotó: Födemes Zoltán)

A Balaton déli partján több helyszínen is rögzítették a ritka látványt: a vöröses-lilás fények mellett zöld árnyalatok is megjelentek, ami a geomágneses vihar rendkívüli erejére utal.