Durva űrvihar csapott le, sarki fény ragyogott Magyarország felett + galéria

A Napból érkező plazmafelhő miatt rendkívüli égi jelenséget figyelhettek meg hazánk több pontján, főként a Balatonnál.

2026. 01. 20. 11:00
Ritka természeti látványosságban volt részünk: vöröses-lilás és zöld fények jelentek meg az égbolton. A Balatonnál lehetett a legtisztábban látni a derült éjszakán a sarki fényt, vagyis az aurora borealist.

Nagykanizsa, 2026. január 20. Sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton Nagykanizsa határában 2026. január 19-én. MTI/Varga György
A sarki fény Nagykanizsánál (Fotó: MTI/Varga György)

Hétfő este G4-es erősségű geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kilökődött, töltött részecskéket tartalmazó plazmafelhő nagy sebességgel érkezett bolygónkhoz, és részecskéi be is hatoltak a magnetoszférába. A szakemberek a jelenséget az ötfokozatú skálán „súlyos” kategóriába sorolták – írja a Kisalföld.

Az erős geomágneses vihar hatására a sarki fény Magyarország több pontján is feltűnt a hajnali órákban, főként ott, ahol derült volt az ég és nem zavarta köd vagy felhőzet a látványt.

A sarki fény, azaz az aurora borealis a Balatonon volt a legtisztábban látható, de Zalában is lehetett észlelni.

A sarki fény Pakodról (Fotó: Födemes Zoltán)

A Balaton déli partján több helyszínen is rögzítették a ritka látványt: a vöröses-lilás fények mellett zöld árnyalatok is megjelentek, ami a geomágneses vihar rendkívüli erejére utal.

A zöld színek akkor alakulnak ki, amikor a Napból érkező töltött részecskék hatására az alsóbb légköri rétegekben lévő oxigénatomok is gerjesztésbe kerülnek – olvasható az Index oldalán.

Olyan erős volt a sarki fény, hogy többek között még a magyar tenger jegét is megvilágította, erről a Feol oldalán nézheti meg a képeket.

Salgótarján, 2026. január 20. A drónnal készült képen sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton a salgói vár felett Salgótarján közeléből fényképezve 2026. január 19-én. MTI/Komka Péter
Aurora borealis Salgótarjánnál (Fotó: MTI/Komka Péter)

Borítókép: Sarki fény, vagyis aurora borealis Salgótarján közelében (Fotó: MTI/Komka Péter)

               
       
       
       

