Durva űrvihar csapott le, sarki fény ragyogott Magyarország felett + galéria

Ritka természeti látványosságban volt részünk: vöröses-lilás és zöld fények jelentek meg az égbolton. A Balatonnál lehetett a legtisztábban látni a derült éjszakán a sarki fényt, vagyis az aurora borealist.
Hétfő este G4-es erősségű geomágneses vihar érte el a Földet. A Napból kilökődött, töltött részecskéket tartalmazó plazmafelhő nagy sebességgel érkezett bolygónkhoz, és részecskéi be is hatoltak a magnetoszférába. A szakemberek a jelenséget az ötfokozatú skálán „súlyos” kategóriába sorolták – írja a Kisalföld.
Az erős geomágneses vihar hatására a sarki fény Magyarország több pontján is feltűnt a hajnali órákban, főként ott, ahol derült volt az ég és nem zavarta köd vagy felhőzet a látványt.
A sarki fény, azaz az aurora borealis a Balatonon volt a legtisztábban látható, de Zalában is lehetett észlelni.
A Balaton déli partján több helyszínen is rögzítették a ritka látványt: a vöröses-lilás fények mellett zöld árnyalatok is megjelentek, ami a geomágneses vihar rendkívüli erejére utal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!