Káprázatos sarki fényben gyönyörködhetünk, érdemes éjszaka az eget kémlelni

Nagy Rezső székesfehérvári csillagász a Feol.hu-nak elmesélte, hogy ez a jelenség nem olyan kiszámítható, mint például a szuperhold, így a látásához szerencsére és kedvező időjárási körülményekre is szükség van. Hangsúlyozta, érdemes az eget kémlelni, ám ehhez a legnagyobb esély Fehérvár legmagasabb pontjain, illetve a városi fényektől távol van.

