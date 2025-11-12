sarkifénynapkitöréségbolt

Káprázatos sarki fényben gyönyörködhetünk, érdemes éjszaka az eget kémlelni

Az idei év legerősebb napkitörése történt november 11-én, ezért november 13-ig sarki fény és geomágneses vihar várható. A sarki fény most akár Közép-Európáig, így Magyarország északi részein is látszódhat.

Magyar Nemzet
Forrás: feol.hu2025. 11. 12. 17:50
​Az idei év egyik legerősebb napkitörése történt a napokban, amely már elérte a Föld mágneses terét, így láthatóvá vált, és némi szerencsével november 13-ig továbbra is láthatjuk Magyarországról a sarki fényt.

Nagy Rezső székesfehérvári csillagász a Feol.hu-nak elmesélte, hogy ez a jelenség nem olyan kiszámítható, mint például a szuperhold, így a látásához szerencsére és kedvező időjárási körülményekre is szükség van. Hangsúlyozta, érdemes az eget kémlelni, ám ehhez a legnagyobb esély Fehérvár legmagasabb pontjain, illetve a városi fényektől távol van.

Arról, hogy miként alakul ki a sarki fény, ide kattintva olvashat bővebben.

