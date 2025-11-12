Az idei év egyik legerősebb napkitörése történt a napokban, amely már elérte a Föld mágneses terét, így láthatóvá vált, és némi szerencsével november 13-ig továbbra is láthatjuk Magyarországról a sarki fényt.
Káprázatos sarki fényben gyönyörködhetünk, érdemes éjszaka az eget kémlelni
Az idei év legerősebb napkitörése történt november 11-én, ezért november 13-ig sarki fény és geomágneses vihar várható. A sarki fény most akár Közép-Európáig, így Magyarország északi részein is látszódhat.
Nagy Rezső székesfehérvári csillagász a Feol.hu-nak elmesélte, hogy ez a jelenség nem olyan kiszámítható, mint például a szuperhold, így a látásához szerencsére és kedvező időjárási körülményekre is szükség van. Hangsúlyozta, érdemes az eget kémlelni, ám ehhez a legnagyobb esély Fehérvár legmagasabb pontjain, illetve a városi fényektől távol van.
Arról, hogy miként alakul ki a sarki fény, ide kattintva olvashat bővebben.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ekkora segítséget jelentenek a nyugdíjasoknak a kormány intézkedései
Már vannak olyanok, akik megkapták a kiegészítő nyugdíjemelést, szerdán ugyanis elkezdték folyósítani az összeget.
A polgármester helyett valójában egy baloldali kör irányítja Újbudát
Senki által megnem választott, ősbaloldali figurák vették át a hatalmat a XI. kerület felett.
Végre véget ér a felújítás, felszabadul Budapest forgalmas csomópontja
Ideglenes forgalmi rend várható Óbudán.
Megfutamodott Magyar Péter
Nem betegség miatt tűnt el a nyilvánosság elől a pártelnök
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ekkora segítséget jelentenek a nyugdíjasoknak a kormány intézkedései
Már vannak olyanok, akik megkapták a kiegészítő nyugdíjemelést, szerdán ugyanis elkezdték folyósítani az összeget.
A polgármester helyett valójában egy baloldali kör irányítja Újbudát
Senki által megnem választott, ősbaloldali figurák vették át a hatalmat a XI. kerület felett.
Végre véget ér a felújítás, felszabadul Budapest forgalmas csomópontja
Ideglenes forgalmi rend várható Óbudán.
Megfutamodott Magyar Péter
Nem betegség miatt tűnt el a nyilvánosság elől a pártelnök