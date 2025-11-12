Jogerősen három és fél év javítóintézeti nevelésre rendelt három fiatalkorút az Ózdi Járásbíróság, mert 2024 júniusában kiraboltak egy mozgáskorlátozott férfit. Negyedik társukat kettő évre próbára bocsátották.
Elképesztő, mire költötték a pénzt, amit a mozgássérült férfitól zsákmányoltak a borsodi fiatalok
Hárman egy ellen.
A Miskolci Törvényszék szerdai közleménye szerint a négy fiatal Ózdon autózott. Egyikük felfigyelt egy áruház raktára melletti lépcsősoron a mozgáskorlátozott férfira. Hárman kiszálltak és hátulról megközelítették a sértettet, míg negyedik társuk és egy, az eljárásban nem érintett személy a kocsiban várakozott. Elvették a férfi övtáskáját, közben a sértett kibillent az egyensúlyából és a korlátnak esett.
A fiatalok autóval hagyták el a helyszínt, majd egy parkolóban átnézték a sértett táskáját, amiből két bankkártyát elvettek, minden mást egy kukába dobtak. Az első- és negyedrendű vádlott egy élelmiszerboltban próbált vásárolni a bankkártyákkal, amik közül csak az egyikkel tudtak fizetni; később több tranzakciót hajtottak végre különböző üzletekben.
További Belföld híreink
A négy vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság az első-, másod- és harmadrendű vádlott esetében csoportosan, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és más kisebb súlyú bűncselekmények miatt három év hat hónap javítóintézeti nevelést rendelt el, negyedrendű társukat pedig információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében mondták ki bűnösnek és kettő évre próbára bocsátotta.
Az ítélet jogerős.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Köpönyegforgatók, botrányhősök: bemutatjuk Magyar Péter miskolci megmondóembereit
Miskolc két egykori alpolgármestere politikai kaméleonként tevékenykedik most a városban.
Akadályozza a főváros az átvilágítást
Ezt állítja a pénzügyi viszonyok tisztázásával megbízott Domokos László, aki nyílt levelet is írt Karácsony Gergely főpolgármesternek és Kiss Ambrus főigazgatónak.
Nem teheti utcára a védőnőket a XVIII. kerületi önkormányzat – döntött a Kúria
A kormányhivatal fordult bírósághoz.
Orbán Viktor csípős hangulatban látogatott Kőbányára + videó
Egy másik titokra is fény derült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Köpönyegforgatók, botrányhősök: bemutatjuk Magyar Péter miskolci megmondóembereit
Miskolc két egykori alpolgármestere politikai kaméleonként tevékenykedik most a városban.
Akadályozza a főváros az átvilágítást
Ezt állítja a pénzügyi viszonyok tisztázásával megbízott Domokos László, aki nyílt levelet is írt Karácsony Gergely főpolgármesternek és Kiss Ambrus főigazgatónak.
Nem teheti utcára a védőnőket a XVIII. kerületi önkormányzat – döntött a Kúria
A kormányhivatal fordult bírósághoz.
Orbán Viktor csípős hangulatban látogatott Kőbányára + videó
Egy másik titokra is fény derült.