Elképesztő, mire költötték a pénzt, amit a mozgássérült férfitól zsákmányoltak a borsodi fiatalok

A Miskolci Törvényszék szerdai közleménye szerint a négy fiatal Ózdon autózott. Egyikük felfigyelt egy áruház raktára melletti lépcsősoron a mozgáskorlátozott férfira. Hárman kiszálltak és hátulról megközelítették a sértettet, míg negyedik társuk és egy, az eljárásban nem érintett személy a kocsiban várakozott. Elvették a férfi övtáskáját, közben a sértett kibillent az egyensúlyából és a korlátnak esett.

A fiatalok autóval hagyták el a helyszínt, majd egy parkolóban átnézték a sértett táskáját, amiből két bankkártyát elvettek, minden mást egy kukába dobtak. Az első- és negyedrendű vádlott egy élelmiszerboltban próbált vásárolni a bankkártyákkal, amik közül csak az egyikkel tudtak fizetni; később több tranzakciót hajtottak végre különböző üzletekben.