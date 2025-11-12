táskabankkártyabűncselekménytranzakció

Elképesztő, mire költötték a pénzt, amit a mozgássérült férfitól zsákmányoltak a borsodi fiatalok

Hárman egy ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 16:16
Jogerősen három és fél év javítóintézeti nevelésre rendelt három fiatalkorút az Ózdi Járásbíróság, mert 2024 júniusában kiraboltak egy mozgáskorlátozott férfit. Negyedik társukat kettő évre próbára bocsátották.

A Miskolci Törvényszék szerdai közleménye szerint a négy fiatal Ózdon autózott. Egyikük felfigyelt egy áruház raktára melletti lépcsősoron a mozgáskorlátozott férfira. Hárman kiszálltak és hátulról megközelítették a sértettet, míg negyedik társuk és egy, az eljárásban nem érintett személy a kocsiban várakozott. Elvették a férfi övtáskáját, közben a sértett kibillent az egyensúlyából és a korlátnak esett. 

A fiatalok autóval hagyták el a helyszínt, majd egy parkolóban átnézték a sértett táskáját, amiből két bankkártyát elvettek, minden mást egy kukába dobtak. Az első- és negyedrendű vádlott egy élelmiszerboltban próbált vásárolni a bankkártyákkal, amik közül csak az egyikkel tudtak fizetni; később több tranzakciót hajtottak végre különböző üzletekben.

A négy vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság az első-, másod- és harmadrendű vádlott esetében csoportosan, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és más kisebb súlyú bűncselekmények miatt három év hat hónap javítóintézeti nevelést rendelt el, negyedrendű társukat pedig információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében mondták ki bűnösnek és kettő évre próbára bocsátotta.

Az ítélet jogerős.

 

