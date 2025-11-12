Hét férfit ítéltek el emberrablás miatt Szegeden

A törvényszék két férfit tíz év, hármat kilenc év fegyházbüntetéssel sújtott, egy vádlott öt év tíz hónap, egy pedig hét év fegyházbüntetést kapott. A vádlottak a szabadságvesztés kétharmadának letöltése után helyezhetők feltételes szabadságra.

A vádlottak – egymással testvéri, unokatestvéri kapcsolatban álló férfiak és egy barátjuk –, valamint a későbbi sértett között több évre visszamenő, rossz viszony volt. Franciaországban és Magyarországon is büntetőeljárások folytak ellenük, el is ítélték őket, az ekkor megfizetett bűnügyi költségek, illetve egy közlekedési baleset miatt – az egyikük okozta baleset során maradandó fogyatékosságot szenvedett a sértett lánytestvére – vita alakult ki köztük.