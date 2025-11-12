Ankét Feróval – A mondvacsinált nagy szabadság + videó

Csak adásunk eleje lesz picit vicces a komoly témák mellett. Mint az ismert, már a 80-as években gyűlölték a kommunisták a babos kendőt, ami a Beatrice jelképének számított, Feró most egy ma már pöttyös neveznék, de mégis babosnak mondható pulcsiban, alatta pedig egy babos nyakkendős pólóban jött podcastműsorunkba, de megjegyezte, ne rettenjenek meg a kommunisták.

Huth Gergely rátért arra, van baj bőven, mivel Pikó András emberét újraválasztották önkormányzati képviselővé, igaz, nagyon alacsony részvétel mellett. Emlékeztetett, hogy egy bizonyos fehér poros videó miatt kellett korábban lemondania Horváth Alexandernek. Kiemelte azt is, az látszik a főváros bizonyos területein, hogy minél rosszabb, annál jobb, ha még több drogos, még több bűnöző, még több maga alá csináló hajléktalan jelenik meg, azzal nincs bajuk. Nagy Feró szerint ez azért történhetett meg, mert a balosok azt hirdetik, az az igazi nagy szabadság, hogy mindent lehet, csináljon mindenki azt, amit akar. Hozzátette azt is, hogy ez egy mondvacsinált nagy szabadság. Ha ezt megfűszerezik azzal, hogy a Fidesz ezt nem akarja, akkor már meg is van a baloldal szavazótábora. Nagy Feró szerint az, hogy alig alig több, mint tízszázaléknyian vettek részt a voksoláson a választásra jogosultak közül, az is megdöbbentő.

Áttértek, lényegében mártírnak nevezhető kollégánkra, Ambrózy Áronra, akit belesodortak a Tisza Párt adatszivárgási botrányába. A háttérben Magyar Péterék már azzal fröcsögik tele a közösségi hálót, hogy Orbán Viktor tehet mindenről, miközben az adatok biztonságáért kizárólag maga a párt a felelős. A napok óta tartó vergődésre Feró is figyelt, lassan már ott tartanak a tiszások, hogy Putyin és Orbán együtt törték fel a rendszert. Mint fogalmazott, alapvetően egy szörnyű dolog, ha az emberek adatai kikerülnek oda, ahová nem szeretnék. Huth Gergely elmondta Ambrózy kolléga példáján keresztül, hogy ez a szekta micsoda gyűlöletet keltett. Részletesen elmondta, Ambrózy Áron semmi mást nem csinált, csak egy blogról másolta ki, hogy az adatok alapján ki lehet deríteni, kik a Tisza Párt szimpatizánsai, általánosságban vonta le azt a következtetést a kiszivárgott lista alapján, hogy vélhetően a tiszások a legtöbben Budapesten és az agglomerációban élhetnek, vidéken pedig nagyon kevesen vannak, ennyit mert leírni kollégánk. Akkor még térkép sem készült a koordináták alapján, amit azóta sem tudunk, ki hozta napvilágra és terjesztette a közösségi hálón. Rácz András segédletével Magyar Péter Ambrózy Áront nevezte meg felelősnek, aki ezrével kapott fenyegetéseket kommentekben, majd 200 tiszás fel is jelentette, akiknek vélhetően szövegértelmezési problémájuk van, mert egyszerű tételmondatok sem tudnak magyarról magyarra lefordítani, megérteni.