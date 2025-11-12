Egy kismama bizalmába férkőzött egy nő azzal az ígérettel, hogy adományokat tud biztosítani az édesanya és újszülött gyermeke számára – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. November 8-án az édesanya be is engedte a nőt a VIII. kerületi lakásába, de végül ő kénytelen volt elmenni a lakásból, mert a látogató azt állította, hogy az adományok átvételéhez az alapítvány másik munkatársával kell találkoznia a közelben.
Előkerült egy videó a nőről, aki elrabolt egy nyolcnapos csecsemőt Budapesten
A rendőrség nem csak a térfigyelő kamera felvételét mutatta meg, hanem a nő parókáját is.
A nő azt ígérte, amíg az édesanya elmegy, ő vigyáz a kisbabára. Bár az édesanya vonakodott, végül rábízta a csecsemőt a nőre, és elindult a találkozóra. A megadott helyszínen azonban senki sem jelent meg, így az édesanya visszatért a lakásba, ahol már sem a gyermeke, sem a nő nem volt ott. A nő ezt követően azonnal hívta a rendőrséget. Az alábbi videót a rendőrség tette közzé, amelyen az látható, amint a nő elviszi a csecsemőt, és amint elkapják a rendőrök. Mutatják a parókát is, amit a nő használt az álcázáshoz.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Börtönt is megjárt polgármester csapata támogatja a Tisza Pártot
Kiss Lászlóhoz köthető egyesület finanszírozta a Tisza rendezvényét.
Orbán Viktor: Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el
A tárgyalás továbbra is napirenden van.
Vége van: Cseh Katalin megpróbált túlélni, kizárták a Momentumból
A Momentum szerint a képviselő szembement a párt politikájával, amely minden erejét a kormányváltásra akarja fordítani.
Kulisszák mögött: így osztotta ki a feladatokat Orbán Viktor + videó
Mindenki megkapta a maga feladatát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Börtönt is megjárt polgármester csapata támogatja a Tisza Pártot
Kiss Lászlóhoz köthető egyesület finanszírozta a Tisza rendezvényét.
Orbán Viktor: Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el
A tárgyalás továbbra is napirenden van.
Vége van: Cseh Katalin megpróbált túlélni, kizárták a Momentumból
A Momentum szerint a képviselő szembement a párt politikájával, amely minden erejét a kormányváltásra akarja fordítani.
Kulisszák mögött: így osztotta ki a feladatokat Orbán Viktor + videó
Mindenki megkapta a maga feladatát.