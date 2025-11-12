Előkerült egy videó a nőről, aki elrabolt egy nyolcnapos csecsemőt Budapesten

A nő azt ígérte, amíg az édesanya elmegy, ő vigyáz a kisbabára. Bár az édesanya vonakodott, végül rábízta a csecsemőt a nőre, és elindult a találkozóra. A megadott helyszínen azonban senki sem jelent meg, így az édesanya visszatért a lakásba, ahol már sem a gyermeke, sem a nő nem volt ott. A nő ezt követően azonnal hívta a rendőrséget. Az alábbi videót a rendőrség tette közzé, amelyen az látható, amint a nő elviszi a csecsemőt, és amint elkapják a rendőrök. Mutatják a parókát is, amit a nő használt az álcázáshoz.