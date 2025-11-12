csecsemőédesanya gyermekBudapestparóka

Előkerült egy videó a nőről, aki elrabolt egy nyolcnapos csecsemőt Budapesten

A rendőrség nem csak a térfigyelő kamera felvételét mutatta meg, hanem a nő parókáját is.

2025. 11. 12.
illusztráció Forrás: Pexels
Egy kismama bizalmába férkőzött egy nő azzal az ígérettel, hogy adományokat tud biztosítani az édesanya és újszülött gyermeke számára – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. November 8-án az édesanya be is engedte a nőt a VIII. kerületi lakásába, de végül ő kénytelen volt elmenni a lakásból, mert a látogató azt állította, hogy az adományok átvételéhez az alapítvány másik munkatársával kell találkoznia a közelben. 

A nő azt ígérte, amíg az édesanya elmegy, ő vigyáz a kisbabára. Bár az édesanya vonakodott, végül rábízta a csecsemőt a nőre, és elindult a találkozóra. A megadott helyszínen azonban senki sem jelent meg, így az édesanya visszatért a lakásba, ahol már sem a gyermeke, sem a nő nem volt ott. A nő ezt követően azonnal hívta a rendőrséget. Az alábbi videót a rendőrség tette közzé, amelyen az látható, amint a nő elviszi a csecsemőt, és amint elkapják a rendőrök. Mutatják a parókát is, amit a nő használt az álcázáshoz. 

