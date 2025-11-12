Döbbenetes: elloptak egy csecsemőt Budapesten, így menekült a tettes

Egy nő ellopott egy újszülöttet, majd parókával álcázva magát menekült a hatóságok és a szülők elől. Ezek után a gyermeket a sajátjaként mutatta be a családjának, azonban alig egy órával később már leadta a csecsemőt. A bűncselekménnyel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese tartott sajtótájékoztatót – írja az Index.

Fotó: Pexels

Az eset még november 8-án a délutáni órákban történt. A VIII. kerületből érkezett segélyhívás a rendőrséghez, amikor egy édesanya észlelte, hogy eltűnt az újszülött gyermeke a lakásból. Ahogy később kiderült, két nappal korábban ismerkedett meg az emberrablóval, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát. A 31 éves tettest a lakásán fogadta, ahol azt mondta az édesanyának, hogy a felajánlott tárgyakat egy másik helyszínen tudja átvenni, addig ő szívesen vigyáz a gyerekekre.

Azonban mire az édesanya felismerte, hogy átverték, a parókával álcázott nő elmenekült a lakásból a csecsemővel együtt.

Ezután alig másfél órával később ismét kapott egy bejelentést a rendőrség: a nő a Semmelweis Egyetem egyik csecsemőgondozójában helyezte el a gyermeket, majd elmenekült a kórházból. Baricska Norbert, a BRFK bűnügyi helyettese arról tájékoztatott, hogy a nő később vallomást tett, amiben azt állította, hogy neki nem lehetett gyermeke.

A nő jelenleg szabadlábon védekezik, állítása szerint nagyon megbánta a tettét. A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, ezért akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A nyomozás jelenleg is tart, a történtek miatt elmeorvos is vizsgálni fogja a 31 éves nőt.

A sajtótájékoztatón egy videót is bemutattak, amin a nő egy párducmintás ruházatban, magát szőke parókával álcázva egy kék takaróba csavarva igyekszik befelé egy épületbe. A jelenség meglehetősen szokatlan lehetett, ugyanis egy-két járókelő alaposabban is megnézte a lépcsőn felsiető, karjában csecsemőt tartó nőt. A nőn még elfogásakor is a hétköznapinak nem nevezhető öltözet volt, a lakásában pedig megtalálták a kék takarót és a műszálas szőke parókát is.