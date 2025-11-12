TEKrobbantáscsőbomba

Akciófilmbe illő jelenetek: így vonult ki a TEK a robbanás után + videó

A csőbomba készítőjét letartóztatták.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 9:59
TEK
Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság
Csőbombát készített és felrobbantotta apósa közelében egy 66 éves férfi, akit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogott el. A 67 éves monorierdői áldozat egy eladó feliratú táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel. A házba indult a csomaggal, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant, ami súlyos kéz- és lábsérüléseket okozott – közölte a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán.

A robbantás helyszíne Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

A környéken senki nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani. A Pest vármegyei rendőrség nyomozói – ennek ellenére – még aznap rábukkantak az áldozat sógorára, 

aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát.

A bíróság döntése alapján a gyanúsított – aki tagadta a bűncselekmény elkövetését – letartóztatásba került.


Borítókép: Az elfogás előtti pillanatok (Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság)

