Akciófilmbe illő jelenetek: így vonult ki a TEK a robbanás után + videó

Csőbombát készített és felrobbantotta apósa közelében egy 66 éves férfi, akit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogott el. A 67 éves monorierdői áldozat egy eladó feliratú táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel. A házba indult a csomaggal, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant, ami súlyos kéz- és lábsérüléseket okozott – közölte a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán.

A robbantás helyszíne Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

A környéken senki nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani. A Pest vármegyei rendőrség nyomozói – ennek ellenére – még aznap rábukkantak az áldozat sógorára,

aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát.

A bíróság döntése alapján a gyanúsított – aki tagadta a bűncselekmény elkövetését – letartóztatásba került.