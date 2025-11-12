Káosz az utakon, ezeken a helyeken óriási dugókkal számoljon

Pokoli dugókkal és hosszabb menetidővel számoljanak a főváros irányába autózók. Baleset és útkarbantartások is nehezítik a szerda reggeli közlekedést.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Útintform adatai szerint egyre nagyobb dugókra kel számítani több autópályán és főúton is Budapest irányába:

az M1-es autópályán Bicske és az M0-s között,

az M2-es autóúton Dunakeszi közelében,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoród térségétől,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre térségében,

a 31-es főúton Maglód körzetében,

az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltozás kezdődik. A munkák miatt az M51 autóút felől érkezők nem tudnak majd az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani.

Kerülni az M0–M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.

A 26-os főúton, Vadna térségében egy autó elgázolt egy vadat a 27-es kilométernél. Így csak a fél útpálya járható.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-ig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni. Szintén az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.