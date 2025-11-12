Budapestbalesetautópálya

Káosz az utakon, ezeken a helyeken óriási dugókkal számoljon

Több fontos út is elkezdett bedugulni.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 11. 12. 7:50
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pokoli dugókkal és hosszabb menetidővel számoljanak a főváros irányába autózók. Baleset és útkarbantartások is nehezítik a szerda reggeli közlekedést.

Dunaharaszti, 2018. szeptember 14. Torlódás az M0-ás autóút déli szakaszának felújítása miatt lezárt csepeli felhajtónál 2018. szeptember 14-én. Új forgalmi rend lép életbe az M0-ás autóút déli szakaszának felújításánál, hogy csökkentsék a torlódásokat. A Hárosi Duna-hídon a munkaterület mellett az M1-es autópálya irányába az eddigi kettő helyett három forgalmi sáv, míg a Soroksári Duna-híd felé hosszabb gyorsítósávok segítik majd a közlekedőket. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Útintform adatai szerint egyre nagyobb dugókra kel számítani több autópályán és főúton is Budapest irányába:

  • az M1-es autópályán Bicske és az M0-s között,
  • az M2-es autóúton Dunakeszi közelében,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoród térségétől,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre térségében,
  • a 31-es főúton Maglód körzetében,
  • az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltozás kezdődik. A munkák miatt az M51 autóút felől érkezők nem tudnak majd az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. 

Kerülni az M0–M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet. 

A 26-os főúton, Vadna térségében egy autó elgázolt egy vadat a 27-es kilométernél. Így csak a fél útpálya járható.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-ig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni. Szintén az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu