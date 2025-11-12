borús időidőjáráslehülés

Most igazán megmutatja magát az ősz – ilyen időjárásra készüljön szerdán

Borult, ködös napra ébredt az ország nagy része, de néhol a nap is megmutatkozhat – főként a magasabban fekvő tájakon.

2025. 11. 12. 6:30
Az ország nagy részén továbbra is borult, párás, ködös időre kell készülni, a nap folyamán azonban néhol javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb területeken felszakadozhat a köd és a rétegfelhőzet, főként a hegyvidéki térségekben lehet több napsütés – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csak helyenként fordulhat elő gyenge szitálás. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 

Napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol kisüt a nap, ott akár 10 fok fölé is emelkedhet. Késő estére 2–7 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

A hétvégére megérkezik a napsütés, de vasárnap újra felhősödhet az ég

Csütörtökön az ország északi részén többfelé tartós maradhat a köd és a rétegfelhőzet, míg délen időnként előbújhat a nap. Helyenként gyenge szitálás is kialakulhat. A hőmérsékletben nem várható jelentős változás – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Pénteken fokozatosan oszlik a köd és a rétegfelhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, kivéve az Északi-középhegység térségében, ahol továbbra is borongós maradhat az idő. A déli, délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet délen elérheti a 15, míg északon csupán 7 fok körül alakul.

Szombaton a köd felszállása után változóan felhős, többnyire száraz időre van kilátás. Napközben a déli, később az északnyugati szél megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke körülbelül 11 fok lesz.

Vasárnap ismét több lesz a felhő, és helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, a maximumok 11–12 fok körül alakulnak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Czinege Melinda)

               
       
       
       

