Messi kiállt mellette, most hős lett az ír nevű argentin

A középpályás tizedik fellépésén első gólját lőtte a nemzeti csapatban, kisegítve ezzel Messit, akinek az elhibázott büntető után még várnia kell a kilencvennegyedikre.

– Végig pozitívan álltunk a mérkőzéshez, Leo kihagyott tizenegyese sem tört meg minket, sem őt magát – fogalmazott Mac Allister, aki most viszonzott valamit a csapat legnagyobb sztárjának. Amikor ugyanis a középpályás először volt tagja az argentin keretnek, a csapatkapitány, Messi volt az, aki leállította a többieket, akik Mac Allistert az Argentínában szokatlan vörös haja miatt Vöröskének hívták.

Hogy lesz valaki Mac Allister névvel Messi csapattársa a válogatottban?

A vörös haj csak extra adalék, ha valaki a Brighton valamelyik Premier League-meccsén felfigyelt Mac Allisterre, alighanem már a névből adódóan is elkönyvelte skót vagy ír futballistának, akik közül egyébként is sokan szerepelnek az angol élvonalban.

Alexis Mac Allister azonban Argentínában, Santa Rosában született, igazi futballcsaládba. Az Argentinos Juniorsban együtt szereplt két bátyjával, Francissel és Kevinnel, amikor 2019-ben Alexis Angliába igazolt, kifejezetten nehezen alkalmazkodott a szigetországi körülményekhez.

A név persze nem véletlen, a skót és ír gyökereket nem tudja és nem is akarja letagadni a család, de a futballisták édesapja, Carlos Mac Allister is Argentínában született, és neki sem volt közeli kapcsolata a Brit-szigetekkel. Az idősebbik Mac Allister később akadémiát alapított, majd sportért felelős államtitkár is volt a dél-amerikai országban.

Előtte azonban az argentin válogatottban is szerepelt, mindkét tétmeccsét Ausztrália ellen vívta az interkontinentális pótselejtezőn, amelyen Argentína kiharcolta a részvételt az 1994-es világbajnokságra.

Édesapám Maradonával játszhatott együtt a válogatottban, én Messi csapattársa lehetek

– hitetlenkedett még válogatott-pályafutása elején Alexis.

A 1994-es vb-keretbe Carlos már nem került be, fia viszont most argentin hős lett a világbajnokságon. A katari futball-vb nyolcaddöntőjében pedig Alexis Mac Allister is éppen Ausztrália ellen képviselheti az argentin színeket.