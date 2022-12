Heves francia támadás a FIFA ellen az érvénytelenített gól miatt

Griezmann a 98.percben egyenlített. A tunéziai játékosok elvégezték a középkezdést, majd néhány másodperc játék után az új-zélandi Matthew Conger játékvezető lefújta a mérkőzést. De ekkor jött a nem várt fordulat: Conger gyorsan jelezte, hogy kimegy megnézni a gól felvételét, végül visszavonta a találatot. Csak azzal érvelhetett, hogy Griezmann lesen volt az akció indulásakor. Ezt követően pedig az egyszer már lefújt mérkőzésen szabadrúgással folytatódott a játék, s nagyjából fél perc után Conger végleg lefújta a meccset.

Volt egy kis nézeteltérés a pályán Fotó: AFP

A L’Équipe beszámolója szerint néhány órával a meccs vége után a Francia Labdarúgó-szövetség jelezte: hivatalosan is panaszt nyújt be a FIFA-nál a történtek miatt, mert értelmezése szerint nem lehetett volna használni a VAR-t a gól érvényességének megállapítására, miután a játék újraindult. Innen folytatódik a történet. Congernek meg talán már véget is ért a vb.