Lewandowski titkolózik, de a boldog kudarcot kipréselte magából

A hihetetlenül kiélezett, drámai végjáték után végül a lengyel válogatott örülhetett. Kellett ehhez a szaudi gól Mexikó ellen a C csoport utolsó fordulójában, és még sok minden más is. Például az, hogy egy félidőn keresztül állja a sarat a lengyel csapat az argentinok ellen, és persze Wojciech Szczęsny tizenegyesvédése is segítette Lewandowskiékat.