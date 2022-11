A franciák mellett az ausztrálok léptek a kieséses szakaszba

Mindkét mérkőzés kezdeti időszakára mindez rá is nyomta a bélyegét. Az ausztrálok kicsit óvatosabban a biztonságot szem előtt tartva futballoztak, a dánok viszont csipkedték magukat, próbálták maguknál tartani a labdát és vele együtt a kezdeményezést, élénk iramot diktáltak, de nagy ziccert nem tudtak kialakítani. A másik meccsen pedig Tunézia kezdett bátrabban, hiszen neki muszáj volt gólt lőnie a győzelemhez. Muszáj megjegyezni, hogy amíg Tunézia taktikai okokból változtatott kezdőcsapatán, Didier Deschamps pihentetés céljából tette meg ugyanezt, a franciáknál Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann és Hugo Lloris is a kispadon foglalt helyet.

A 9. percben már ünnepeltek is az afrikaiak, ám feleslegesen, mert Gandri lesről indulva talált a hálóba. Csak az érdekesség kedvéért említjük meg, hogy nem sokkal később Laidouni kiosztott egy szép kötényt Camavingának, amit a Real Madrid középpályása zokon vett, és utánarúgott a Fradi légiósának.

Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil

Laidouni egyébként jól játszott, rajta is múlott az afrikai együttes mezőnyfölénye, ami azonban nem szült komoly helyzeteket. A franciák a labda birtokában hosszasan passzolgattak, lesütött a játékukról, hogy nekik a döntetlen tökéletesen megfelelő eredmény. Mindebből az jött ki, hogy a szünetig egyik találkozón sem esett gól, és senkit sem fenyegetett rosszullét az izgalmaktól…

A második félidő hasonlóan folytatódott, ám csaknem egyszerre gól született mindkét stadionban. Először az 58. percben, amikor Szhiri-labdaszerzéssel indult az akció, megkapta a labdát Hazri, aki egy egyszerű, de nagyszerű csellel jutott el Mandanda kapujáig, majd laposan a kapu bal alsó sarkába lőtt – 1-0. Ebben a pillanatban Tunézia jobb gólkülönbségével megelőzte a tabellán Ausztráliát, ám nem sokáig örülhetett, ugyanis két perccel később az auszik is vezetést szereztek: Leckie kapott jó labdát és vezethette az egyetlen védőre és a dán kapusra a labdát, két csel után fektette el Maehlét, majd ballal, 11 méterről lőtt a bal alsó sarokba – 0-1.

Ha valaki azt hitte, hogy ezután a dánok minden erejüket mozgósítva mégy igyekeznek megragadni a halvány remény adta lehetőséget, az nagyot csalódott, a csapatuk lelkesedés és elképzelés nélkül futballozott. A másik stadionban a franciáknak nem volt létkérdés a pontszerzés, ám a presztízs miatt beállt többek között Kylian Mbappé is, vele sikerült beszorítani a kapuja elé Tunéziát, amely viszont hősiesen védekezett. Nyilván közben szoríthattak, hogy Dánia kiegyenlítsen Ausztrália ellen, ám ez nem történt meg, így hiába verték meg a regnáló világbajnokot, az ausztrálok 2006 után másodszor jutottak be a tizenhat közé. Sőt, amikor ez véglegessé vált, Franciaország ki is egyenlített a 98. percben: egy rosszul kifejelt labda után Griezmann elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott – 1-1!

Világbajnokság, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, D csoport Tunézia–Franciaország, 1-0 (0-0), al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion), jv.: Conger Matthew (új-zélandi). Gólszerző: Hazri (58.) Ausztrália–Dánia 1-0 (0-0), al-Vakra, jv.: Ghorbal Mustapha (algériai). Gólszerző: Leckie (60.) A csoport végeredménye: 1. Franciaország 7, 2. Ausztrália 6, 3. Tunézia 2, 4. Dánia 1.

Borítókép: Matthew Leckie mintha maga sem hinné, hogy gólt lőtt (Fotó: MTI/EPA/Rolex Dela Pena)