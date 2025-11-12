A Mercedes Kecskeméten nyitja meg első magyarországi kutatás-fejlesztési központját + videó

„Ez itt a Mercedes és Magyarország szövetségének egy újabb jelentős eredménye, ami úgy szól, hogy a Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ezen döntés nyomán itt, Kecskeméten a prototípusok tesztelése kezdődik meg, ami azt jelenti, hogy magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében. A járműfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztési szakaszába kapcsolódnak be az itt dolgozó mérnökök és mindaz, amit itt kifejlesztenek az új elektromos platformokra épülő autóknál, azt a Mercedes alkalmazni is fogja. A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt
– tette hozzá.