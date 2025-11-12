A Mercedes Kecskeméten nyitja meg első magyarországi kutatás-fejlesztési központját + videó

Most a Mercedesszel kötött szövetségünk egy fontos pillére ezen stratégia sikeres végrehajtásának. A Mercedes első magyarországi kutatás-fejlesztési központja egy több tízmilliárd forintos beruházás keretében jön létre, amelyhez a magyar kormány 4,3 milliárd forintos támogatást biztosít. Mindazt, amit kifejlesztenek az új elektromos platformokra épülő autóknál a Mercedes alkalmazni fog. Ez a döntése a Mercedesnek egy óriási elismerése a magyar mérnöki szaktudásnak, mert a Mercedes ezt a döntését nem ilyen zsákbamacskaként hozta, hanem a hosszú magyarországi jelenlétre és tapasztalatra támaszkodva