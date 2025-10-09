A bokszlegenda tanácsa Crawfordnak: „Vonulj vissza, ne járj úgy, mint én”

Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Természetesen azóta másról sem hallani, vajon a 38 éves Crawford kivel bokszol legközelebb, illetve szorítóba lép-e egyáltalán, és marad számára a visszavonulás. Lehetőségként két olyan csata merült fel, ami a folytatás felé lökné az amerikait. Egy hatodik súlycsoport meghódítása, esetleg egy újabb vitathatatlan bajnoki címmel fűszerezve.

Crawford és Bivol esetleges összecsapása szenzáció lenne a profi boksz számára Fotó: Ring Magazine

Crawford: merre tovább, melyik úton

A három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző amerikai akár az eddig kihagyott középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) – a kazah bunyós jelenleg a WBO és az IBF világbajnoka – a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal. Ám az igazi csemege az lenne, ha Crawford ismét feljebb lépne egyet, és megmérkőzne a félnehézsúly vitathatatlan bajnokával, Dmitrij Bivollal (24-1, 12 KO). Ha ez az összecsapás összejönne, már maga a tény is sporttörténelem lenne, ugyanis még sosem csapott össze eddig két hivatalban lévő vitathatatlan bajnok egymással.

Az amerikai bokszzseni azonban nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája: