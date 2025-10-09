  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A bokszlegenda tanácsa Crawfordnak: „Vonulj vissza, ne járj úgy, mint én”
CrawfordkarrierRoy Jones Jrvitathatatlan bajnokvisszavonulás

A bokszlegenda tanácsa Crawfordnak: „Vonulj vissza, ne járj úgy, mint én”

Alig ért véget a Saul Canelo Álvarez elleni csúcsmeccse és lett a profi ökölvívás első olyan harcosa, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, a harmincnyolc éves amerikai ringművész szinte minden nap a hírek élére kerül valamivel. Van, hogy azzal, ki ellen folytassa karrierjét Terence Crawford, de van olyan is, aki a visszavonulása mellett kardoskodik. Roy Jones Jr. az utóbbiak táborát erősíti, példaként a saját pályafutását hozta fel.

Molnár László
2025. 10. 09. 8:43
Crawford nehéz döntés előtt áll Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán legyőzte Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Természetesen azóta másról sem hallani, vajon a 38 éves Crawford kivel bokszol legközelebb, illetve szorítóba lép-e egyáltalán, és marad számára a visszavonulás. Lehetőségként két olyan csata merült fel, ami a folytatás felé lökné az amerikait. Egy hatodik súlycsoport meghódítása, esetleg egy újabb vitathatatlan bajnoki címmel fűszerezve. 

Crawford és Bivol esetleges összecsapása szenzáció lenne a profi boksz számára
Crawford és Bivol esetleges összecsapása szenzáció lenne a profi boksz számára   Fotó: Ring Magazine

Crawford: merre tovább, melyik úton

A három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző amerikai akár az eddig kihagyott középsúlyt is meghódíthatja, ugyanis a súlycsoport legjobbja, a kazah Janibek Alimkhanuly (17-0, 12 KO) – a kazah bunyós jelenleg a WBO és az IBF világbajnoka – a közösségi oldalán jelezte, kész összecsapni Crawforddal. Ám az igazi csemege az lenne, ha Crawford ismét feljebb lépne egyet, és megmérkőzne a félnehézsúly vitathatatlan bajnokával, Dmitrij Bivollal (24-1, 12 KO). Ha ez az összecsapás összejönne, már maga a tény is sporttörténelem lenne, ugyanis még sosem csapott össze eddig két hivatalban lévő vitathatatlan bajnok egymással.

Az amerikai bokszzseni azonban nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, hiszen 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Utoljára 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.
Boxer Roy Jones Jr., who recently became a Russian citizen, gives a masterclass to Russia's police officers in Moscow on December 8, 2015. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFP)
Roy Jones Jr. képtelen volt időben abbahagyni a bokszot    Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Roy Jones Jr. a saját példáján okulva visszavonultatná Crawfordot

Ha valaki pontosan tudhatja, milyen az, amikor a ringben lerombolja a saját szobrát, az a Hírességek Csarnokába 2022-ben bekerült Roy Jones Jr. (66-10, 47 KO). 

Amatőrként 121–13-as mérleggel és egy olimpiai ezüstéremmel (1988 Szöul) zárta pályafutását, míg profiként négy súlycsoportban lett világbajnok a legendás bunyós. 

Viszont ő nem volt képes felfogni, mikor kell abbahagyni, hogy az emberek úgy emlékezzenek rá, mint a világ egyik legjobbjára. Sokan állítják, ha Antonio Tarverrel (31-6-1, 22 KO) vívott első meccs után szögre akasztja a kesztyűjét, akkor a félnehézsúly WBA, IBF és IBO világbajnokaként 1 vereséggel vonulhatott volna vissza. Nem tette...

Jones arra buzdította Crawfordot a secondsout.com szakportálnak adott interjúban, hogy „tanuljon az ő leckéjéből”, ne kövesse el ugyanazt a hibát, mint amit ő, és vonuljon vissza a Canelo elleni győzelme után.

– Terence Crawfordnak le kellene vonnia a tanulságot az én pályafutásomból, és visszavonulnia. 

Ha megteszi, megmarad igazi, veretlen legendának, nem úgy, mint én, aki sok mindent elrontottam.

Ha azután vonultam volna vissza, hogy először legyőztem Antonio Tarvert, akkor most nem róla beszélgetnénk, mint minden idők legnagyobbjáról. Terence, gondold meg... – mondta a nehézsúlyban is vb-címig jutó Roy Jones Jr.

Amikor Roy Jones Jr. karrierje csúcsán legyőzte Antonio Tarvert:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.