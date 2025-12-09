Brit figyelmeztetés: Oroszország átveszi az Atlanti-óceán feletti uralmat

A lap azt is kiemelte, hogy az elmúlt két évben 30 százalékkal emelkedett az orosz behatolások száma brit vizeken. Ilyen esetek például kémhajók feltűnése, amelyekről feltételezik, hogy tenger alatti kábeleket térképeznek fel. A múlt hónapban egy ilyen hajó brit vizekre úszott, és lézert irányított katonai pilótákra.

Az orosz fenyegetéssel kapcsolatban Jenkins úgy fogalmazott, hogy ez „csak az a rész, amit a nyilvánosság lát. A legaggasztóbb nem ez”.

„Engem az aggaszt leginkább, ami a víz alatt zajlik” – jelentette ki.

Elmondása szerint az Egyesült Királyság „víz alatti hadszíntéren” folytat műveleteket új technológiákkal, például autonóm víz alatti eszközökkel, amelyek képesek felderíteni ellenséges tengeralattjárókat. Beszélt az „Atlantic Bastion” nevű rendszer fejlesztéséről is, amely autonóm érzékelőkből áll, és „a szemünk és fülünk lesz”. A rendszer szerződéseit várhatóan jövőre írják alá – írja a ZN.UA