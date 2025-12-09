Atlanti-óceánveszélyOroszországbrit haditengerészeturalom

Brit figyelmeztetés: Oroszország átveszi az Atlanti-óceán feletti uralmat

A Brit Királyi Haditengerészet főparancsnoka, Gwyn Jenkins tábornok arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság hamarosan elveszítheti atlanti fölényét Oroszországgal szemben – írja a The Times. Ilyen helyzet a második világháború óta nem állt fenn. Jenkins szerint a királyi haditengerészet csak gyors átalakulással és a NATO-szövetségesek támogatásával tud lépést tartani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 11:05
A Brit Királyi Haditengerészet hajója Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI Forrás: DPA
„A hidegháború és a második világháború vége óta fennálló előnyünk veszélybe került az Atlanti-óceánon. Kitartunk, de nem sokáig. Nincs helye hátradőlésnek. Potenciális ellenfeleink milliárdokat költenek. Nekünk is lépnünk kell, különben elveszítjük ezt az előnyt. Nem engedhetjük ezt megtörténni” – mondta Jenkins a Nemzetközi tengeri erő konferencián. Kiemelte, hogy Oroszország „milliárdokat” fordított haditengerészeti fejlesztésekre, különösen az Északi Flotta megerősítésére, „annak ellenére, hogy több millió életet követelt, és Ukrajna nyilvánvalóan illegális inváziója további áldozatokat szed”.

Brit figyelmeztetés: Oroszország átveszi az Atlanti-óceán feletti uralmat (Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI / DPA)
Brit figyelmeztetés: Oroszország átveszi az Atlanti-óceán feletti uralmat (Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI / DPA)

A lap azt is kiemelte, hogy az elmúlt két évben 30 százalékkal emelkedett az orosz behatolások száma brit vizeken. Ilyen esetek például kémhajók feltűnése, amelyekről feltételezik, hogy tenger alatti kábeleket térképeznek fel. A múlt hónapban egy ilyen hajó brit vizekre úszott, és lézert irányított katonai pilótákra.

Az orosz fenyegetéssel kapcsolatban Jenkins úgy fogalmazott, hogy ez „csak az a rész, amit a nyilvánosság lát. A legaggasztóbb nem ez”.

„Engem az aggaszt leginkább, ami a víz alatt zajlik” – jelentette ki.

Elmondása szerint az Egyesült Királyság „víz alatti hadszíntéren” folytat műveleteket új technológiákkal, például autonóm víz alatti eszközökkel, amelyek képesek felderíteni ellenséges tengeralattjárókat. Beszélt az „Atlantic Bastion” nevű rendszer fejlesztéséről is, amely autonóm érzékelőkből áll, és „a szemünk és fülünk lesz”. A rendszer szerződéseit várhatóan jövőre írják alá – írja a ZN.UA

Jenkins idén májusban vette át a haditengerészet irányítását. A lap szerint a haditengerészet évek óta olyan problémákkal küzd, mint a hajók és tengeralattjárók műveleti alkalmasságának hiánya, valamint a személyzet hiánya, bár a helyzet fokozatosan javul.

A brit haditengerészet négy elöregedett, Vanguard-osztályú tengeralattjárója, amelyek Trident nukleáris rakétákat hordoznak, hónapok óta kénytelen a tengeren maradni, mivel nincs elegendő bevethető egység.

Az öt Astute-osztályú vadász-tengeralattjáró közül feltételezések szerint egyik sem áll szolgálatban átalakítások és egyéb műszaki hibák miatt.

Borítókép: Egy brit hadihajó (Fotó: AFP)

 

