Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit

Minden szavazókörben az első szavazó jelenlétében zárták le az urnát

A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárta le a szavazatszámláló bizottság a vasárnapi országgyűlési választáson.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 6:40
Fotó: Balogh Dávid
A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.

Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető.

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák – köztük a mozgóurna – üresek-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat.

A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnákból – a szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnákba, az erre szolgáló nyíláson kívül máshol, szavazólapot betenni.

Tekintettel arra, hogy a szavazóhelyiségben használt urnákat a szavazás folyamán végig látja a bizottság, azokban nem kell ellenőrző lapot elhelyezni, csak a mozgóurnákban

A mozgóurnás szavazásra használandó urna lezárása után kitöltik az ellenőrző lapot, amelyet a bizottság valamennyi tagja, valamint az elsőként szavazó választópolgár is aláír, majd az ellenőrző lapot a mozgóurnába dobják.

A választáson 3177 település 10 047 szavazókörében voksolhat a választásra jogosult 7,5 millió választópolgár reggel 6 és este 7 óra között.

Még a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság feladatai közé tartozik a választási iratok, nyomtatványok kihelyezése. Ebben az időszakban – a szavazás 6 órai megkezdéséig – a bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben a sajtó és a nemzetközi megfigyelők kivételével.

Magyarország ma, április 12-én választ: a szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak és este 19 óráig várják a választókat. Fontos, hogy minden választópolgár tisztában legyen a szavazás menetével – a fontos tudnivalókat ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
