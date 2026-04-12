Minden szavazókörben az első szavazó jelenlétében zárták le az urnát

A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.

Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető.

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák – köztük a mozgóurna – üresek-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat.

A lezárásnak úgy kell megtörténnie, hogy az urnákból – a szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot kivenni vagy az urnákba, az erre szolgáló nyíláson kívül máshol, szavazólapot betenni.

Tekintettel arra, hogy a szavazóhelyiségben használt urnákat a szavazás folyamán végig látja a bizottság, azokban nem kell ellenőrző lapot elhelyezni, csak a mozgóurnákban.

A mozgóurnás szavazásra használandó urna lezárása után kitöltik az ellenőrző lapot, amelyet a bizottság valamennyi tagja, valamint az elsőként szavazó választópolgár is aláír, majd az ellenőrző lapot a mozgóurnába dobják.

A választáson 3177 település 10 047 szavazókörében voksolhat a választásra jogosult 7,5 millió választópolgár reggel 6 és este 7 óra között.

Még a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottság feladatai közé tartozik a választási iratok, nyomtatványok kihelyezése. Ebben az időszakban – a szavazás 6 órai megkezdéséig – a bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben a sajtó és a nemzetközi megfigyelők kivételével.

Magyarország ma, április 12-én választ: a szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak és este 19 óráig várják a választókat.