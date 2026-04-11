Orbán Viktor: Mi vagyunk a legnagyobbak

„Mi vagyunk a legnagyobbak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényéről osztott meg egy fotót, amelyen tisztán látszik, hogy mekkora tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét.

A kormánypártok a kampányzáró rendezvényüket a budapesti Szentháromság téren tartották. Orbán Viktor előtt beszédet mondott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

A három politikus már kora reggeltől kampányolt: egy busszal körbeutazták a fél országot jobboldali influenszerek társaságában. Az eseményt Orbán Viktor az egymillió kézfogás napjának hirdette meg. Azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy ezen a napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.