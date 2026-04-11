Elkezdődött a Fidesz kampányzáró rendezvénye, kinőtte a tömeg a Szentháromság teret + videó

Ma este az országjárás végső állomásához érkezik. A kampányidőszak utolsó rendezvényének a Szentháromság tér ad otthont, Budapest szívében. Orbán Viktor mindenkit a részvételre buzdított, hiszen ez lesz a választások előtti utolsó alkalom arra, hogy a patrióta közösség megmutathassa az egység és az összefogás erejét.

Az eseményen, amelyről lapunk élő, szöveges tudósítással számol be, Orbán Viktor mellett beszédet mond Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A miniszterek és Orbán Viktor mellett számos közéleti szereplő és művész is részt vesz az eseményen; többek között Dér Heni, Szabó Zsófi, Vasvári Vivien és Curtis is tiszteletét teszi a kampányzárón.

A szombatot Orbán Viktor utazással töltötte, célul egymillió kézfogást tűzött ki.