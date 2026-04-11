Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Budapesten, a Szentháromság téren tartja kampányzáróját a Fidesz–KDNP. Az eseményen hamarosan felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

2026. 04. 11. 19:38
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Meg kell mutatnunk, hogy milyen erős a jobboldal Budapesten is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényén a fővárosban a Szentháromság téren. 

A miniszterelnök a szombati országjárás kapcsán kiemelte, minden egyes állomáson azt tapasztalta, a kormánypártok állnak győzelemre. 

Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még akár magunkat is

– tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a választási kampánynak nem most, hanem holnap este 7 órakor lesz vége. Orbán Viktor ezt követően megköszönte az aktivisták áldozatos munkáját.

A magyarok megértették, mi a választás tétje

Fontos elmondani, miből lehet választani, és melyik döntésnek mi a következménye. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország polgárai megértették, mi a választás tétje. Ez a béke. Hozzátette: „nem adjuk a gyermekeinket Ukrajnának. Nem adjuk a pénzünket, és fegyvereinket.” Úgy fogalmazott, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa lesz Európában a választások után. Kifejtette, le fogják törni Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádját.

Olajblokádra hitelblokád lesz a válasz, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni

– fogalmazott.

Azt mondta, „a lelkiismeretünkkel el kell számolni. Amikor Ukrajnát megtámadták, akkor Magyarország mindenkit beengedett. Fedelet adtunk, enni adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és megnyitottuk az ukrán nyelvű iskolákat, miközben ők sorra zárják be Kárpátalján a magyar iskolákat. A gyerekeinket azonban nem fogjuk odaadni, és nem tesszük tönkre magunkat értük.”

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő elmondta, „fél éve is mi voltunk többen, csak csendben voltunk, mert megijesztettek bennünket. Igaz, csak a digitális térben.” A kormányfő kifejtette: a kampány célja az volt, hogy a csendes többségből hangos többség legyen.

Nyugati titkosszolgálatok a kampányban

A kormányfő kiemelte, a mostani kampány egyik újdonsága, hogy soha nem látott mértékben jelentek meg a nyugati titkosszolgálatok a kampányban. 

Azért vagyunk fontosak, mert bebizonyítottuk, hogy másként is lehet, van másik út, mint a brüsszeli. Meg lehet védeni a hazánkat, a határainkat

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarország azért is lett kiemelten fontos, mert sikerült megmutatni, hogy ki lehet maradni az ukrajnai konfliktusból, a vérontásból. 

– Nekünk, magyaroknak ebben a háborúban semmi esetre sem szabad részt venni – jelentette ki a kormányfő, majd hozzátette, hazánk megmutatta, igenis járható a béke útja. 

Ez a kampány arra is jó volt, hogy az egymással versengő felek megmutathassák az igazi arcukat – szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, jövőt csak a Fidesz–KDNP tud építeni, ez a politikai közösség ugyanis rendíthetetlenül hisz a szeretet és az összefogás erejében. 

Azt mondta, „lehet, hogy a mi gyűlésünk unalmasabb, de ilyen „herebere partykkal nem tudunk szolgálni”. Orbán Viktor kifejtette, „az USA világossá tette, hogy támogat bennünket. Ez azért fontos, mert az USA a NATO legerősebb hadereje, így a biztonságunk garantált. Fáj nekünk azonban, hogy Nyugat azzá lett, ami.” Hozzátette, „a Nyugat nem azonos Brüsszellel, az USA-ban ugyanis ugyanazokat a harcokat vívják a republikánusok, mint mi Európában. Az oroszokról szóló marhaságot lesöpörték az amerikaiak egyetlen nyilatkozattal.”

Igazságtalan négy év

A kormányfő arról is beszélt, a „mögöttünk hagyott négy év rendkívül igazságtalan volt. Nem mi csináltuk a háborút, nem mi vezettük be a szankciókat. Nekünk is meg kellett fizetnünk azonban ezek árát. A kérdés azonban az volt, hogy hogyan válaszol a magyar nemzet ezekre az igazságtalanságokra.” Kiemelte, „egyetlen célunkat sem adtuk fel. Egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékkal emeltük a minimálbért.”

Fotó: Polyák Attila

Visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték a 14. havit. Megkétszerezték a családok után járó adókedvezményt, a legalább két gyermeket vállaló édesanyák pedig adómentesek lettek. És ilyen körülmények között is megőrizték a munkahelyeket.

Igazságtalan évek jöhetnek a következő időszakban. A kérdés azonban az, hogy képesek leszünk-e ilyen helyzetben elérni a magyar nemzet legfontosabb célkitűzéseit, ami a háborúból való kimaradás

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kimaradáshoz hárommillió szavazatra és nemzeti egységre van szükség. 

– Ha mindenki, akinek közös szenvedélye Magyarország, elmegy szavazni, és mindenkit elvisz magával, akkor meglesz a hárommillió szavazat – szögezte le a miniszterelnök. Hozzátette, hamis állítás, hazugság, hogy a fiatalok a kormány ellen vannak. 

Ha valaki ma lázadni akar, akkor velünk közösen, a globalisták, a brüsszeliták ellen kell lázadni

– emelte ki a kormányfő. 

A fiatalokról szólva elmondta, nem fizetnek jövedelemadót, a 30 év alatti hölgyek nem fizetnek adót, ha van legalább egy gyermekük; van diákhitel, hogy tanulhassanak meg munkáshitel, hogy dolgozhassanak. Hozzátette: ezt mind az ő szüleik tették lehetővé. A kormányfő azt mondta, a kérdés az, hogy mikor minek van itt az ideje.

A veszélyek korában Magyarország komoly kihívásokkal néz szembe, ehhez pedig tudás, tapasztalat és rutin kell. Nem a kalandozások ideje van, meg kell védeni, biztonságba kell helyezni ami van. Magyarországnak szerinte ma biztos választásra van szüksége, a Fidesz pedig a tapasztalat a biztos választásra.

A miniszterelnök hálát adott Istennek, hogy megsegített bennünket az elmúlt 16 évben. A jelenlevőknek is megköszönte az eddigi támogatást. Azt mondta, nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő. Keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani.

Az eseményen Orbán Viktor előtt beszédet mondott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

Mint ismert, a Fidesz három vezető politikusa az egész napos kampányhajrá után érkezett meg Budapestre. A kampányhajrában a miniszterelnök ugyanis azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, 

és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

Ennek jegyében pedig maga Orbán Viktor is bejárta az országot Szijjártó Péter és Lázár János társaságában

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

