Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

– Meg kell mutatnunk, hogy milyen erős a jobboldal Budapesten is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényén a fővárosban a Szentháromság téren.

A miniszterelnök a szombati országjárás kapcsán kiemelte, minden egyes állomáson azt tapasztalta, a kormánypártok állnak győzelemre.

Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még akár magunkat is

– tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a választási kampánynak nem most, hanem holnap este 7 órakor lesz vége. Orbán Viktor ezt követően megköszönte az aktivisták áldozatos munkáját.

A magyarok megértették, mi a választás tétje

Fontos elmondani, miből lehet választani, és melyik döntésnek mi a következménye. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország polgárai megértették, mi a választás tétje. Ez a béke. Hozzátette: „nem adjuk a gyermekeinket Ukrajnának. Nem adjuk a pénzünket, és fegyvereinket.” Úgy fogalmazott, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa lesz Európában a választások után. Kifejtette, le fogják törni Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádját.

Olajblokádra hitelblokád lesz a válasz, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni

– fogalmazott.

Azt mondta, „a lelkiismeretünkkel el kell számolni. Amikor Ukrajnát megtámadták, akkor Magyarország mindenkit beengedett. Fedelet adtunk, enni adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és megnyitottuk az ukrán nyelvű iskolákat, miközben ők sorra zárják be Kárpátalján a magyar iskolákat. A gyerekeinket azonban nem fogjuk odaadni, és nem tesszük tönkre magunkat értük.”

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő elmondta, „fél éve is mi voltunk többen, csak csendben voltunk, mert megijesztettek bennünket. Igaz, csak a digitális térben.” A kormányfő kifejtette: a kampány célja az volt, hogy a csendes többségből hangos többség legyen.

Nyugati titkosszolgálatok a kampányban

A kormányfő kiemelte, a mostani kampány egyik újdonsága, hogy soha nem látott mértékben jelentek meg a nyugati titkosszolgálatok a kampányban.

Azért vagyunk fontosak, mert bebizonyítottuk, hogy másként is lehet, van másik út, mint a brüsszeli. Meg lehet védeni a hazánkat, a határainkat

– emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarország azért is lett kiemelten fontos, mert sikerült megmutatni, hogy ki lehet maradni az ukrajnai konfliktusból, a vérontásból.