Orbán Viktor elindította az egymillió kézfogás napját + videó

Azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére legyen meg az egymillió kézfogás – közölte videós bejelentkezésében Orbán Viktor.

Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a Fidesz a biztos választás

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki az akcióban maga is részt vesz.