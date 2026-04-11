Orbán Viktor elindította az egymillió kézfogás napját + videó

Azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére legyen meg az egymillió kézfogás – közölte videós bejelentkezésében Orbán Viktor.
Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, a Fidesz a biztos választás
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki az akcióban maga is részt vesz.
