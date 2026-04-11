Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Lázár János: Április 12-én a jövő legnagyobb kérdéséről döntünk

A Fidesz–KDNP Budapesten zárta országgyűlési választási kampányát, a Szentháromság téren tartott eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Lázár János is felszólalt.

2026. 04. 11. 19:45
Fotó: Polyák Attila
A Tisza azt terjeszti, hogy már le van fújva a meccs, már nyertek – kezdte beszédét Lázár János építési és közlekedési miniszter a kormánypártok kampányzáró rendezvényen. Hozzátette: hazudnak. Úgy fogalmazott, 

hátravan még 10 óra a választásig, ahol nyugodtan, higgadtan dönthetünk a legfontosabb kérdésről, a jövőnkről. Távol a provokátoroktól és az internetes agressziótól.

 Azt mondta, holnap eldől, hogy kimaradunk-e a háborúból. Hozzátette: 

Magyar Péter tönkretenné Magyarországot.

– Ezt a csapdát azonban el lehet kerülni, a Fideszre kell szavazni hozzá – tette hozzé, majd azt mondta,

 a kormánypártok programja az egyszerű, hétköznapi embereknek szól, a Tiszáé a multiknak. 

– A budapesti, és a brüsszeli elitet akarják kiszolgálni a megszorításokkal, ezzel szemben a kormánypártok esetében az apa férfi, az anya adómentes. Lesz 13. és 14 havi nyugdíj, egymillió forintos átlagbér. Van kerítés és nincs migráns – fogalmazott. Hozzátette, 

a Tisza a multik embereiből csinálna kormányt és országot. 

– Az árak nőnek majd, és nem a fizetések. Emelik majd az adókat és privatizálják a vállalatokat – sorolta.

Fidesz kampányzáró választás kampány Lázár János
A tárcavezető azt mondta, ha ez sem elég, mond egy másik ellenérvet, ami úgy szól: Magyar Péter. 

– Magyar Péter nem változást, hanem veszélyt jelent. Hatalomra éhes és bosszúra szomjas. Vele azok is veszíteni fognak, akik rá szavaznak 

– figyelmeztetett, majd kifejtette, Orbán Viktor a magyarok embere, ő a biztos választás, ezzel szemben Magyar Péter csapdába csalta az ellenzéki szavazókat, mivel győzelmével a multikon, Brüsszelen és az ukránokon kívül mindenki csak vesztene. 

Magyar Péter ma még csak veszély, de holnap a szavazófülkékben ez a veszély elhárítható

 – jegyezte meg. – Vannak azonban olyanok, akiken ez már biztosan nem múlik. A Fidesz önkéntesein, harcosain. Ők hónapok, évek óta csendben és hűségesen teszik a dolgukat – mondta Lázár János, majd megköszönte nekik az áldozatos kampánymunkát.

A miniszter a téren levőket arra kérte, menjenek el szavazni. – Vigyenek még három embert, mert három a magyar igazság – fogalmazott.

A Fidesz-KDNP országjárásának zárásaként  Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is színpadra lépett Budapest I. kerületében, a Szentháromság téren. 

Békéscsaba, 2026. március 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) országjárásának békéscsabai állomásán, mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (j) a Szent István téren 2026. március 29-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Vidéken is óriási tömegek előtt tartott beszédeket Orbán Viktor és Lázár János Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az eseményen számos közéleti szereplő is megjelent; többek között Dér Heni, Szabó Zsófi, Vasvári Vivien és Curtis is ott lesz a kampányzárón. 

Mint ismert, Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János, a kampányzáró rendezvény fő felszólalói szombat reggel útrakeltek. A miniszterelnök reggel azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy fogjanak kezet egymillió emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

Lázár János, ahogy Szijjártó Péter is, önállóan is járta a kampány során az országot, és kifejezetten sikeres rendezvényeket tartott, ahol a választók kérdéseire és sokszor a tiszás provokációkra is egyenes válaszokat adott. Az építési és a közlekedési miniszter a Lázárinfó expresszel egy nap alatt akár öt helyszínre is ellátogatott.

Borítókép: Lázár János a kampányzáró nagygyűlésen, a Szentháromság téren (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

