Tóth Erik: A szuverenitás kérdése uralta a kampány hajráját

Tóth Erik úgy látja, hogy az utóbbi hetek politikai folyamatait a magyar nemzeti szuverenitás megvédésének kérdései dominálták. Ennek következtében a Tisza Párt kampánya megtorpant, miközben a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor országjárása jelentős lendületet kapott. Hangsúlyozta: március 15-e után a kormánypártok országos mozgósítása új szintre lépett, a miniszterelnök személyes részvételével zajló események pedig minden korábbinál nagyobb tömegeket mozgattak meg.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az elemző szerint a jobboldal témái és javaslatai uralták a közbeszédet. Példaként említette az uniós költségvetés körüli vitákat, valamint az energiapolitikai lépéseket, amelyek mind a szuverenitási narratívát erősítették. Úgy fogalmazott, hogy ezek az ügyek nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi dimenzióval is bírtak.

Tóth Erik kitért az ukrán–magyar viszony alakulására is. Álláspontja szerint az ukrán vezetés politikai okokból lépéseket tett az orosz kőolajszállítás korlátozására, ami tovább élezte a helyzetet. Hozzátette:

mindez szerinte beleilleszkedett egy tágabb politikai kontextusba, amely a magyar belpolitikai folyamatokra is hatással volt.

A Tisza Párttal kapcsolatban több olyan ügyet is megemlített, amelyek szerinte gyengítették a párt megítélését. Beszélt adatszivárgási botrányokról, informatikai biztonsági problémákról és vitatott gazdaságpolitikai elképzelésekről. Úgy véli, ezek az ügyek a kampány hajrájában különösen kedvezőtlenül hathattak a párt támogatottságára.

A közbeszédben megjelenő újdonságokról szólva az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzéki oldalon erősödött a konfrontatív, sokszor feszültséggel teli hangnem. Ezzel szemben – tette hozzá – a kormánypártok kommunikációjukban inkább a stabilitás és a kiszámíthatóság képét igyekeztek hangsúlyozni.

A választási esélyeket értékelve Tóth Erik azt mondta:

jelenleg a jobboldal tűnik esélyesebbnek. Az egyéni választókerületek szerepét kiemelve megjegyezte, hogy a becslések szerint a Fidesz–KDNP 64–66 körzetben is győzhet, ami stabil parlamenti többséget biztosíthat.

Az országos listák kapcsán arról beszélt, hogy a két legnagyobb politikai erő bejutása biztosra vehető, ugyanakkor a kisebb pártok esetében még vannak kérdőjelek. A Mi Hazánk Mozgalom parlamentbe jutása szerinte a választói fegyelemtől és a részvételi aránytól függhet. Hozzátette:

bár a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelenleg távolabb áll a küszöb átlépésétől, ezeknél a pártoknál a mérési bizonytalanságok miatt nem zárható ki meglepetés.

Összegzésként Tóth Erik úgy fogalmazott: egy erősen polarizált, nagy tétű kampány zárul le, amelyben a szuverenitás kérdése, a nemzetközi konfliktusok és a belpolitikai hitelesség egyaránt meghatározó szerepet játszott. Kiemelte, a vasárnapi választás nemcsak a parlamenti erőviszonyokat, hanem a következő évek politikai irányát is kijelölheti.