Rendkívüli

Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026voksolásrészvételi arány

Reggel 7 óráig 3,46 százalékos volt a részvételi arány a választáson

Este hét óráig adhatják le szavazataikat a választópolgárok.

Munkatársunktól
2026. 04. 12. 8:13
Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlésiképviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Forrás: MW

A részvételi arány 7 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 3,97 százalék, ami 41 757 szavazót jelent. 

A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 2,75 százalék, ebben a vármegyében 13 176-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 3,45 százaléka, 43 889 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, a 2010-es választáson 1,61 százalék, a 2014-es választáson 1,64 százalék, nyolc évvel ezelőtt 2,24, négy évvel ezelőtt pedig 1,82 százalék voksolt 7 óráig. Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. 

A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Reggel hat órakor nyitottak meg országszerte a szavazófülkék, a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját. 

A részvételi arány már a kora reggeli órákban kimagasló, a választópolgárok 3,46 százaléka már leadta voksát.

Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Fontos tudni róla, hogy nem mindenkit arra a szavazóhelyre várnak, ahol az önkormányzati választáson voksolt, érdemes indulás előtt ellenőrizni a választási értesítőt.

A voksolás menetéről itt olvashat bővebben.

 

Borítókép: Megkezdődött az országgyűlésiképviselő-választás (Fotó: Balogh Dávid)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
