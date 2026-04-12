Reggel 7 óráig 3,46 százalékos volt a részvételi arány a választáson

A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlésiképviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 7 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 3,97 százalék, ami 41 757 szavazót jelent.

A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 2,75 százalék, ebben a vármegyében 13 176-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 3,45 százaléka, 43 889 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, a 2010-es választáson 1,61 százalék, a 2014-es választáson 1,64 százalék, nyolc évvel ezelőtt 2,24, négy évvel ezelőtt pedig 1,82 százalék voksolt 7 óráig. Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról.

A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Reggel hat órakor nyitottak meg országszerte a szavazófülkék, a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját.

A részvételi arány már a kora reggeli órákban kimagasló, a választópolgárok 3,46 százaléka már leadta voksát.

Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Fontos tudni róla, hogy nem mindenkit arra a szavazóhelyre várnak, ahol az önkormányzati választáson voksolt, érdemes indulás előtt ellenőrizni a választási értesítőt.

