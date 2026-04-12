Lázár János: Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre és szavazz a Fideszre!

„Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre és szavazz a Fideszre!” – írta Lázár János a közösségi oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzésében.

Győzzön az immár hangos többség, hogy nyerjen minden magyar ember!

– buzdított a nemzeti kormányra voksolásra az építési és közlekedési miniszter, aki a Fdesz–KDNP péntek esti, a budavári Szentháromság téren tartott kampányzárójáról osztott meg képeket.

„Hajrá, magyarok! Hajrá, Magyarország!” – lelkesített a tárcavezető.

Mint ahogyan arról hírt adtunk, Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnapi választás reggelén az Igazság órája különkiadásának a vendége volt. „A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit” – hangsúlyozta a kormányfő, aki arra emlékeztetett, hogy gyermekeink és unokáink érdekében is nemet kell mondanunk Brüsszel fenyegetésére, a velük összejátszó Tisza Pártra, és igent kell mondanunk a biztos választásra, a Fidesz–KDNP-re.