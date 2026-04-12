Orbán Viktor: Köszönöm az eddigi támogatást, folytatjuk!

– Köszönöm, hogy az elmúlt négy évben a nehéz pillanatokban is rendíthetetlenül támogattak bennünket, mi több, engem is. Köszönöm, hogy átsegítettek a nehéz pillanatokon, segítettek meghozni néhány nehéz döntést, és amikor meghoztam azokat, úgy, ahogy azzal megbíztak engem, sosem árultak el – üzent Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A miniszterelnök azzal folytatta, hálás a magyaroknak, amiért mindig ott voltak mellette, mindig megtámogatták, ezt pedig köszöni.

Köszönöm az eddigi támogatást! Folytatjuk. Ma szavazzunk a Fideszre!

– zárta gondolatait a kormányfő.