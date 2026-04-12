Fodor Gábor, Facebook: „Ami igazán aggaszt, az nem pusztán a választás napja, hanem az, ami utána következik. Ha valóban rendkívül szoros, fej-fej melletti küzdelemben dől el a győzelem, akkor fel kell készülnünk arra, hogy a vesztes oldal azonnal megkérdőjelezi majd az eredmény legitimációját. Borítékolható, hogy előkerülnek a jól ismert panelek: jönnek majd a vádak az orosz beavatkozásról, Brüsszel ármánykodásáról, és a külföldi titkosszolgálatok titkos akcióiról. (Az igazsághoz hozzátartozik , hogy sajnos ezek valós gondok, főleg az utóbbi.) Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen típusú magyarázatok csak tovább mélyítik a társadalmi szakadékokat, ezért mindent meg kellene tennünk a minimalizálásukért.”